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2019 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Bu sene KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Bilindiği gibi dün akşam saatlerinde KPSS sınav soru ve cevaplarının bir kısmı açıklandı. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sınavda her test kendi içinde değerlendiriliyor. Örnek vermek gerekirse; mesela Genel Yetenek konusunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak önce ham puanlar bulunacak daha sonra bu puanların ortalamaları ile standart sapmaları kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. 2019 KPSS puanları nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı haberimizde...

2019 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Bu sene KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Bilindiği gibi dün akşam saatlerinde KPSS sınav soru ve cevaplarının bir kısmı açıklandı. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sınavda her test kendi içinde değerlendiriliyor. Örnek vermek gerekirse; mesela Genel Yetenek konusunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak önce ham puanlar bulunacak daha sonra bu puanların ortalamaları ile standart sapmaları kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. 2019 KPSS puanları nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı haberimizde...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:37
2019 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Bu sene KPSS puanı nasıl hesaplanır?

KPSS120 puan türü Almanca, Çince, İspanyolca, Japonca, Rusça, İtalyanca ve Arapça öğretmen atamalarında ve YDS sonuçlarından oluşan atamalarda kullanılıyor. Sınava giren bireyler KPSS'de baraj puanı var mı sorusunun yanıtını araştırıyor fakat 2002 yılından itibaren KPSS lisans sınavında baraj puanı kaldırıldı. 2019 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

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