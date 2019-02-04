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2019 KPSS Merkezi Atama Takvimi Hala Açıklanmadı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye giren adaylar Ocak ayında yayınlanması gereken ancak Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde dahi hala yayımlanmayan 2019 yılı Merkezi Atama Takviminin açıklanmasını bekliyor.Memur olma hayali kuran adaylar için son derece önemli olan merkezi atama takvimi 2018 yılında 25 Ocak tarihinde yayımlanmıştı.

2019 KPSS Merkezi Atama Takvimi Hala Açıklanmadı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye giren adaylar Ocak ayında yayınlanması gereken ancak Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde dahi hala yayımlanmayan 2019 yılı Merkezi Atama Takviminin açıklanmasını bekliyor.Memur olma hayali kuran adaylar için son derece önemli olan merkezi atama takvimi 2018 yılında 25 Ocak tarihinde yayımlanmıştı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:53
2019 KPSS Merkezi Atama Takvimi Hala Açıklanmadı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye giren adaylar Ocak ayında yayınlanması gereken ancak Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde dahi hala yayımlanmayan 2019 yılı Merkezi Atama Takviminin açıklanmasını bekliyor.Memur olma hayali kuran adaylar için son derece önemli olan merkezi atama takvimi 2018 yılında 25 Ocak tarihinde yayımlanmıştı.

ÖSYM'nin ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak adayların atama aşamalarını belirleyen yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ocak ayı içerisinde merkezi atama takviminin belirlenmesi gerekiyor ancak hala yayımlanmadı.

ADAYLARIN YOLUNU ÇİZMESİ GEREKİYOR

ÖSYM tarafından 2018 yılında 25 Ocak'ta yayımlanan merkezi atama takvimi henüz yayımlanmadığı için memur olma hayali kuranlar yolunu çizemiyor. Üstelik yetkili makamlar tarafından bir açıklama da yapılmadı. 

Mart ve Mayıs aylarındaki kamu kurumlarının ihtiyaçlarının giderilebilmesi için merkezi atama takviminin yayımlanması ardından da tercihlerin başlaması gerekiyor. Kamu kurumlarındaki kadro talepleri toplandıktan sonra Haziran ayında tercihlerin yapılması bekleniyor. 

TAKVİMİN AÇIKLANMAMASI MEMUR ADAYLARINI ENDİŞELENDİRİYOR

Hala merkezi atama takviminin açıklanmaması memur olan adaylarını endişelendiriyor. Merkezi atama takviminin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. 2019 yılında kamu kurumlarına ne kadar kamu personeli alınacağı henüz bilinmiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından toplanacak kadro talepleri doğrultusunda alınacak memur sayısı değişiklik gösterebilir. Kamu kurumlarından toplanan kadro taleplerinin Devlet Personel Başkanlığı tarafından değerlendirilip, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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