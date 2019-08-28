Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığı tarafından KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre 2019 KPSS'de yerleşen kişi sayısı belli oldu.

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2019 KPSS'de Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans düzeyinde yerleştirmeler yapıldı. Ortaöğretim düzeyinde tercih yapan aday sayısı 35 bin 260 iken açılan kadro sayısı 2 bin 243 oldu. Açılan kadronun tamamına yerleştirme yapıldı.

Önlisans düzeyinde tercih yapan aday sayısı 54 bin 370 iken açılan kadro sayısı 2 bin 592 oldu. Açılan kadroların tamamına yerleştirme yapıldı.

Lisans düzeyinde 7 bin 165 kişilik açılan boş kadro için 52 bin 205 kişi tercihte bulundu. Boş kadronun tamamına yerleştirme yapıldı.

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