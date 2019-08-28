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2019 KPSS'de En Düşük Puanla Yapılan Atamalar Belli Oldu!

KPSS 2019/4 ile en düşük puanla Perfüzyonist yerleşti. Perfüzyonist kadrosuna 61 puan ile yerleştirme yapıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listeleri incelendiğinde düşük puanlarla atamalar yapıldığı görüldü.

2019 KPSS'de En Düşük Puanla Yapılan Atamalar Belli Oldu!

KPSS 2019/4 ile en düşük puanla Perfüzyonist yerleşti. Perfüzyonist kadrosuna 61 puan ile yerleştirme yapıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listeleri incelendiğinde düşük puanlarla atamalar yapıldığı görüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:33
2019 KPSS'de En Düşük Puanla Yapılan Atamalar Belli Oldu!

KPSS 2019/4 ile en düşük puanla Perfüzyonist yerleşti. Perfüzyonist kadrosuna 61 puan ile yerleştirme yapıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listeleri incelendiğinde düşük puanlarla atamalar yapıldığı görüldü.

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri bugün açıklandı. 

Açıklanan sonuçlara göre Ortaöğretim mezunları arasından en düşük puan ile Çevre Sağlığı Teknisyeni, Önlisanstan Sağlık Teknikeri (Eczane), Lisans'tan ise Perfüzyonist atandı.

Lisans'tan en düşük puan ile atama yapılan kadrolar;

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2019 kpss düşük puanla yapılan atamalar belli oldu
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