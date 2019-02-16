2019 KPSS Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Tarihleri Belli Oldu!

2019 yılı KPSS başvuru tarihleri, KPSS sınav tarihleri, 2019 KPSS Yerleştirme tarihleri, 2019 KPSS Tercih tarihleri gibi sorular KPSS sınavına girecek adaylar tarafından oldukça sık araştırılıyor. Sosyal medyadan, mail yoluyla veya yorum yaparak 2019 KPSS tercih, başvuru ve sınav tarihlerini soran okurlarımız için bu soruların tamamına cevap vermek için bir haber hazırladık. İşte detaylar...

ÖSYM tarafından 2019 sınav takvimi, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 2019 yerleştirme takvimi açıklandı.

ÖSYM tarafından açıklanan 2019 yılı KPSS başvuru ve sınav tarihleri şöyle;

2019 KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 3 Mayıs 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 28 Mayıs 2019 günü sadece 24 saatlik süre ile geç başvurular alınacak. 14 Temmuz'da uygulanacak olan KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik sınavının sonuçları ise 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturum 20 Temmuz 2019 tarihinde 2. oturum ise 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 3 Mayıs 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 28 Mayıs 2019 günü sadece 24 saatlik süre ile geç başvurular alınacak. 14 Temmuz'da uygulanacak olan KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik sınavının sonuçları ise 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 KPSS ÖABT sınavı ise 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.Başvurular ise 3 Mayıs 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 28 Mayıs 2019 günü sadece 24 saatlik süre ile geç başvurular alınacak. 14 Temmuz'da uygulanacak olan KPSS-A Grubu ve Öğretmenlik sınavının sonuçları ise 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi ise Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından açıklandı.

DPB tarafından 2019 KPSS 1. Yerleştirme için kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması 11 Mart 2019 ile 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2019 KPSS 1. yerleştirme için ÖSYM başkanlığı tarafından 9 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında tercihler alınacak.

DPB tarafından 2019 KPSS 2. yerleştirme için kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması 5 Ağustos 2019 ile 18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2019 KPSS 2. yerleştirme için ÖSYM başkanlığı tarafından 3 Aralık - 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.

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