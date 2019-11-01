2019 Kasım ve Aralık'ta Mülakatsız KPSS Tercihleri ile 19 bin 500 Memur Alınacak! Tarih Belli Oldu!

KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.

DUYURU KASIM AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi. 2019 yılının kalan günlerinde yapılacak ikinci merkezi atama kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. En az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, üniversitelere, devlet dairelerine personel ataması yapılacak. KPSS 2019/2 tercihleri 13 Aralık 2019 günü gerçekleştirilecek.

İŞKUR ARACI OLACAK!

Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kamu personeli alımı yapacak. DHMİ 7 VGM ise 5 kamu personeli kadrosu verecek. DHM başvuruları 8 Kasım'da, VGM başvuruları 1 Kasım'da sona erecek. Öte yandan İŞKUR aracılığı ile 10 kamu kurumu KPSS'siz en az ilköğretim ve lise mezunu personel alımı yapacak.

2019/2 KPSS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından her yıl yapılan merkezi yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından merkezi memur alımları gereçekleştiriliyor. Binlerce aday her yıl Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans seviyesindeki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye katılarak aldıkları puanlara göre merkezi yerleştirmeler ile kamu kurumlarına yerleşme imkanı buluyorlar.

EN AZ LİSE MEZUNLARI ALINIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur adayları merkezi yerleştirme ile memur alımlarında en az ortaöğretim mezunu olanlar tercih yapabiliyor. Bu nedenle ortağretim mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puana sahip olan adaylar tercih yapabilmektedir.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİNDE MÜLAKAT YAPILMIYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihlerinde kamu kurumları bünyelerine mülakat sınavı yapmadan alımlar yapıyorlar. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan mezuniyete göre almış oldukları puan esas alınarak tercih yapan en yüksek puan baz alınarak sıralama yapılıyor ve en yüksek puana sahip olan adayların ataması gerçekleşiyor.

2019/2 KPSS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

Her yıl iki kez yapılan merkezi yerleştirmeler için tercih sürenini başlamasına sadece 1 aylık gibi bir süre kaldı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından kamu kurumlarından toplanan talepler sona erdi ve tercih işlemleri Aralık ayı içerisinde alınmaya başlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ilk tercihler yani 2019/1 Tercihleri 09 Temmuz 2019 tarihi ile 18 temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıştı.

KPSS 2019/2 Tercihleri için ÖSYM takvimini yayımladı ve tercihler 03 Aralık 2019 tarihi itibari ile başlayacak. Memur Adayları için tercihlerin alınması süreci en geç 12 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

KPSS TERCİH ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK!

2019/2 Memur alımları için adaylar tercih ücreti yatırmaları gerekiyor. 2. Dönem Merkezi yerleştirme işlemleri için adayların ÖSYM ile anlaşmalı olan Bankalara 20 TL tercih ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ücretler tercih tarihleri içerisinde yatırılması gerekmektedir.

KONTENJAN SAYISI ARTTI!

2019/1 merkezi memur alımları için 68 kamu kurumu tarafından 1014 memur alımı yapılmıştı. Kadro sayısının az olması adayları hüsrana uğrattı ve binlerce aday maalesef iyi puana sahip olmalarına rağmen yerleşemediler. 2019/2 tercihleri için alım sayısı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2019/2 tercihlerine 81 il için belediyelerde katılacak. Belediyeler Devlet Personel Başkanlığına taleplerini iletmeye devam ediyorlar.

2019/2 KPSS'de KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?