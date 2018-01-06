2018'de 20 Binin Üzerinde PÖH ve Subay, Astsubay Alımı Bekleniyor (PÖH, JÖH, Subay , Astsubay)

2018'de 20 Binin Üzerinde Polis ve Asker Alımı Bekleniyor (PÖH, JÖH, Subay , Astsubay)

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılında ne kadar personel alımı yapacağı resmi olarak açıklanmasa da bakanların açıklamaları ve bakanlıkların personel alım stratejileri göz önüne alındığında tahmini rakamlar ortaya çıkıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Polis Özel Harekat alımlarına tarihi bir katılım gerçekleşmiş, 10 bin kişilik alım için 300 bin kişiye yakın bir başvuru toplanmıştı. Bu süreçte başvuru yapamayan adaylar aylardır Bakanlıktan yeni alımlarla ilgili müjdeli haber bekliyorlar.

EN AZ 10 BİN PÖH MÜJDESİ BEKLENİYOR

Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili tahmini kontenjan 10 bin olarak dile getiriliyor. Peki bu alımlarda kadınlara yer verilecek mi? Şüphesiz... Çünkü İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, son alımlarda kadın kontenjanının ihtiyaç olmadığı için ayrılmadığını fakat yeni alımlarda kadın adaylara mutlaka yer ayrılacağını bildirdi. TBMM'de konuşan Bakan Soylu, kontenjan konusundaysa sessiz kalmayı tercih etti. POMEM, PMYO ile ilgili de net bir açıklama henüz bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın tüm branşlarda toplamda 14-15 bin civarında personel alımı yapması bekleniyor.

MSB PERSONEL ALIMI TAHMİNLERİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın alımlarıyla ilgili ortaya atılan iddialarsa, yenişafak'ta yer almıştı. Yenişafak gazetesi MSB'nin 2018 yılında 3 bin 755 subay, 5 bin 375 astsubay alımı hedeflediğini bildirmişti. Subay ve astsubay alımlarının harici, uzman erbaş , sözleşmeli er alımları da 2018 yılında gerçekleşecek. MSB'nin toplamda 43 bin civarında personel alımı hedeflediği öne sürülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 45 bin olarak açıklanmıştı.

POLİS ADAYLARININ YÜZÜ GÜLMÜŞ, ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde polis adaylarını yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş, polisliğe engel olan dövme yara izleri, yazlık üniforma giyildiğinde belli olmuyorsa engel olmaktan çıkarılmıştı. Yine aynı düzenlemede kellik ve tiroit bozuklukla ilgili düzenlemeler de yer almıştı.

Bu düzenlemeler de hesaba katıldığında 2018 yılında polis alımlarına büyük bir ilgi olacağı su götürmez bir gerçek.

Peki sizler ne düşünüyorsunuz?

Polis ve askeri personel alımlarındaki başvuru şartları, süreçler ve diğer konular hakkında düşüncelerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA