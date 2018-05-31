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2018/5'te KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer? İşte Lise-Önlisans-Lisans KPSS Taban Puanları

Sağlık bakanlığı ile bağlı kuruluşlara en az lise mezunu adaylar arasından 18 bin kamu personeli alımı yapılacak. Mülakatsız yapılacak kamu personeli alımında kadroların KPSS puanının kaça kadar düşeceği merak ediliyor.

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2018/5'te KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer? İşte Lise-Önlisans-Lisans KPSS Taban Puanları

Sağlık bakanlığı ile bağlı kuruluşlara en az lise mezunu adaylar arasından 18 bin kamu personeli alımı yapılacak. Mülakatsız yapılacak kamu personeli alımında kadroların KPSS puanının kaça kadar düşeceği merak ediliyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:55
2018/5'te KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer? İşte Lise-Önlisans-Lisans KPSS Taban Puanları

KPSS 2018/5 merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alımı için başvuru kılavuzu bugün yayımlandı.

Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte atama bekleyen sağlıkçıların en çok merak ettiği konu, kadroların KPSS taban puanlarının kaça kadar düşeceği konusu oldu. 2018/5 kapsamında tercih yapacak olan sağlıkçılar, önceki alımda hangi kadronun kaçla kapattığını ve kadroların bu atamada kaça kadar düşeceğini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak atama bekleyen sağlıkçıların bu sorularını tek başlık altında cevaplamaya çalıştık. 

Nisan ayı içinde yapılan KPSS 2018/4 merkezi yerleştirmelerinde Sağlık bakanlığı ile bağlı kuruluşlara en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre 9 bin sağlık personeli ataması yapıldı. Sonuçları Nisan ayının son haftası açıklanan bu atamada 1 Perüzyonist kadrosu boşta kaldı. Kalan 8999 kadroya memur ataması yapıldı. Atamaların yapılması ile kadrolara ait en düşük puanlar da belli oldu. 

Lisans , önlisans ve lise mezunu adayların yapabileceği tercihte KPSS puanı en düşük 54 ve 55 puanla atama yapıdı. 

ÖNCEKİ ATAMADA BOŞTA KALAN KADRO

Kimse nin tercih vermediği Perfüzyonist kadrosu boşta kaldı. Batman'da bulunan kadroya kimse tercih yapmadığı için kadro boşta kaldı.

KPSS 54-55 PUANLA ATAMA OLMUŞTU

En düşük atama puanları lisans düzeyinden oldu. KPSS taban tavan puanları tablosuna bakıldığında Perdüzyonist kadrosuna KPSS 54 ve 55 puanla atama yapıldığı görülüyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

TERCİHLER İÇİN BAŞVURULAR 4 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK. TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından tercih edeceğiniz kadroyu ve KPSS puanını yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.05.2018 18:16
Anahtar Kelimeler:
KPSSSağlık Personeli AlımıHemşirelik Taban PuanlarıKpss Taban Puanı
Yorumlar
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İbrahim karaca 1 saat önce

Keşke Perfüzyonist yazabilseydiniz

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ali 59 dakika önce

benim lise okuduğum zamanda sağlık olsaydı onu okurdum yoktu düz lise okuduk ne olduk işsiz hadi dedik üniversite bitirelim ne oldu yine işsiz sonuç işsizlik

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Ferdane 45 dakika önce

Keşke sağlık okusaymisim diyorsunuz da ozel saglik meslek lisesi açılmasına izin verildiğinden bu yana atama işi hayal oldu.80 küsür puanla issizim.Iyi ki okumamissiniz 100 bin tane meZun var hangi birini arayacaklar ben soyliyim hiçbirini

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s. 29 dakika önce

Keşke erkek olaydım da uzman Çavuş bari olaydım

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