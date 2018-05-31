2018/5'te KPSS Puanı Kaça Kadar Düşer? İşte Lise-Önlisans-Lisans KPSS Taban Puanları

KPSS 2018/5 merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alımı için başvuru kılavuzu bugün yayımlandı.

Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte atama bekleyen sağlıkçıların en çok merak ettiği konu, kadroların KPSS taban puanlarının kaça kadar düşeceği konusu oldu. 2018/5 kapsamında tercih yapacak olan sağlıkçılar, önceki alımda hangi kadronun kaçla kapattığını ve kadroların bu atamada kaça kadar düşeceğini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak atama bekleyen sağlıkçıların bu sorularını tek başlık altında cevaplamaya çalıştık.

Nisan ayı içinde yapılan KPSS 2018/4 merkezi yerleştirmelerinde Sağlık bakanlığı ile bağlı kuruluşlara en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre 9 bin sağlık personeli ataması yapıldı. Sonuçları Nisan ayının son haftası açıklanan bu atamada 1 Perüzyonist kadrosu boşta kaldı. Kalan 8999 kadroya memur ataması yapıldı. Atamaların yapılması ile kadrolara ait en düşük puanlar da belli oldu.

Lisans , önlisans ve lise mezunu adayların yapabileceği tercihte KPSS puanı en düşük 54 ve 55 puanla atama yapıdı.

ÖNCEKİ ATAMADA BOŞTA KALAN KADRO

Kimse nin tercih vermediği Perfüzyonist kadrosu boşta kaldı. Batman'da bulunan kadroya kimse tercih yapmadığı için kadro boşta kaldı.

KPSS 54-55 PUANLA ATAMA OLMUŞTU

En düşük atama puanları lisans düzeyinden oldu. KPSS taban tavan puanları tablosuna bakıldığında Perdüzyonist kadrosuna KPSS 54 ve 55 puanla atama yapıldığı görülüyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

TERCİHLER İÇİN BAŞVURULAR 4 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK. TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından tercih edeceğiniz kadroyu ve KPSS puanını yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

MEMUR ALIMLARINDAN KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARINDAN VE DAHA FAZLASINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA