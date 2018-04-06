Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Zabıta Memuru Alımı İçin İlk İlanın Ardından Yeni İlanlar Neden Yayımlanmadı (Zabıta Maaşları)

Mahalli İdarelere zabıta memuru alımı için uzun süredir devam eden bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilk zabıta memuru alım ilanının ardından yeni ilanlar hala yayımlanmadı. Peki ilanlar ne zaman yayımlanacak? Zabıta maaşları ne kadar?

banner396

2018 Zabıta Memuru Alımı İçin İlk İlanın Ardından Yeni İlanlar Neden Yayımlanmadı (Zabıta Maaşları)

Mahalli İdarelere zabıta memuru alımı için uzun süredir devam eden bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilk zabıta memuru alım ilanının ardından yeni ilanlar hala yayımlanmadı. Peki ilanlar ne zaman yayımlanacak? Zabıta maaşları ne kadar?

06 Nisan 2018 Cuma 17:53
2018 Zabıta Memuru Alımı İçin İlk İlanın Ardından Yeni İlanlar Neden Yayımlanmadı (Zabıta Maaşları)

Mahalli İdarelerin zabıta memuru alımı için adayların uzun süredir başlayan bekleyişi devam ediyor.

Lise mezunu on binlerce genç, belediyelerin zabıta alımı için bekleyişini sürdürürken ilk açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Olközü Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde isithdam etmek üzere zabıta memuru alımı yapacağını duyurmuştu. Bu ilanın ardından sevinen zabıta memuru adayları, diğer ilanların da yakın zamanda yayımlanması için seslerini sosyal medya üzerinde duyurmaya çalıştı. Biz de kaleme aldığımız haberlerimizle Mahalli İdarelere seslenmiş ve ilanların bir an önce yayımlanmasını istemiştik. Ancak Mahalli İdareler, bu serzenişler karşısında sessizliğini hala koruyor.

İLANLAR BİR AN ÖNCE YAYIMLANMALIDIR

Zabıta memuru alımı için ilk ilanın ardından artık diğer belediyeler de ilanlarını yayımlamalıdır. 2016 KPSS puanı ile şimdiye kadar tabiri caizse doğru dürüst bir ilana başvuru yapamayan adaylar, bu puanlarını zabıta memuru alımlarında kullanmak istiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de geçtiğimiz yıl yayımlanan kararda merkezi yerleştirme ile yapılan zabıta alımlarının da artık mülakat ile yapılacağına yer verilmiş ve başvuru şartlarında bazı değişikliklere gidilmişti. Yeni şartlar şu şekilde;

  • 657 sayılı DMK'nın 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
  • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
  • Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları, gerekir.

ZABITA MAAŞLARI

Göreve yeni başlayan zabıta memuru maaşlaru şu şekilde; (Ek ödemeler hariç)

  • 2018 Ocak itibariyle 2830 TL
  • 2018 Temmuz itibariyle 2930 TL
  • 2019 Ocak itibariyle 3046 TL
  • 2019 Temmuz itibariyle 3198 TL

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Oluközü Belediyesine KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru Alınacak
Oluközü Belediyesine KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru Alınacak
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Memuru AlımıZabıta Maaşı2018 Zabıta Memuru AlımıMemur Alımı 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Erhan 3 saat önce

Kpss neden yapılıyor söylermisiniz.Bu torpilin dik alasıdır.kpss sisteminin çivisini çıkardınız.Rahmetli Ecevit iyi niyetle bu sistemi getirdi hakeden devlet memuru olsun dedi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Belma 2 saat önce

Birisine yaş sınırı birisine koş sınırı birisine boy bost sınırı yeter artık birileri bizi zamanında memur yaptıda bizmi olmadık kısacası torpil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gülsüm 2 saat önce

Boyumuz Allah vergisi 158 iki santimle zeklar tavan mi yapıyor ki bizi almiyorlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Dayısı yok 2 saat önce

30 yaş nedir 45 yaşi nie sınava aldınız dayımizda yok ak partiden adamızda yok işde yok sizin tuzunuz kuru gerisi önemli değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Enes 1 saat önce

82 puam zabıta olur mu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Salih 1 saat önce

Başvuru nerden yapılıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih 44 dakika önce

Bu belediye kendi adamlarını almak icin formalite ilan aciyor. Boş yere insanları kandırıyorlar. Belediye meclisinde gelenleri gönderecekler alım yapıldı diye. Kadro verilecek olan kişiler belli bence.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adaletsiz dünya 16 dakika önce

Ilkokul mezunları kadrolu oldu biz üniversite okuduk yok yaşa takılıyoruz yok kpss puanına yeter ya akp üye ol partiye git gel kpss gerek yok yaşa zaten takınmıyorsun akp le işe devammm

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı ve CTE 2018 Kamu Personeli Alımı KPSS'den Önce mi Yoksa Sonra mı Olacak?
Adalet Bakanlığı ve CTE 2018 Kamu Personeli Alımı KPSS'den Önce mi Yoksa Sonra mı Olacak?
2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı
2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı
KPSS 2018/3 KGM 180 Memur Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
KPSS 2018/3 KGM 180 Memur Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim