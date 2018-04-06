2018 Zabıta Memuru Alımı İçin İlk İlanın Ardından Yeni İlanlar Neden Yayımlanmadı (Zabıta Maaşları)

Mahalli İdarelerin zabıta memuru alımı için adayların uzun süredir başlayan bekleyişi devam ediyor.

Lise mezunu on binlerce genç, belediyelerin zabıta alımı için bekleyişini sürdürürken ilk açıklama geçtiğimiz gün gelmişti. Olközü Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde isithdam etmek üzere zabıta memuru alımı yapacağını duyurmuştu. Bu ilanın ardından sevinen zabıta memuru adayları, diğer ilanların da yakın zamanda yayımlanması için seslerini sosyal medya üzerinde duyurmaya çalıştı. Biz de kaleme aldığımız haberlerimizle Mahalli İdarelere seslenmiş ve ilanların bir an önce yayımlanmasını istemiştik. Ancak Mahalli İdareler, bu serzenişler karşısında sessizliğini hala koruyor.

İLANLAR BİR AN ÖNCE YAYIMLANMALIDIR

Zabıta memuru alımı için ilk ilanın ardından artık diğer belediyeler de ilanlarını yayımlamalıdır. 2016 KPSS puanı ile şimdiye kadar tabiri caizse doğru dürüst bir ilana başvuru yapamayan adaylar, bu puanlarını zabıta memuru alımlarında kullanmak istiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de geçtiğimiz yıl yayımlanan kararda merkezi yerleştirme ile yapılan zabıta alımlarının da artık mülakat ile yapılacağına yer verilmiş ve başvuru şartlarında bazı değişikliklere gidilmişti. Yeni şartlar şu şekilde;

657 sayılı DMK'nın 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları, gerekir.

ZABITA MAAŞLARI

Göreve yeni başlayan zabıta memuru maaşlaru şu şekilde; (Ek ödemeler hariç)

2018 Ocak itibariyle 2830 TL

2018 Temmuz itibariyle 2930 TL

2019 Ocak itibariyle 3046 TL

2019 Temmuz itibariyle 3198 TL

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