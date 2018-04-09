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2018 Yılı KPSS Tercih ve Sınav Tarihleri (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Takvimi geçtiğimiz aylarda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu takvime göre an itibariyle Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarından personel atama taleplerini topluyor.

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2018 Yılı KPSS Tercih ve Sınav Tarihleri (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Takvimi geçtiğimiz aylarda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu takvime göre an itibariyle Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarından personel atama taleplerini topluyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 18:53
2018 Yılı KPSS Tercih ve Sınav Tarihleri (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Takvimi geçtiğimiz aylarda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu takvime göre an itibariyle Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarından personel atama taleplerini topluyor.

11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle bu süreç sona erecek ve KPSS 1. Yerleştirme süreci için adımlar atılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih alma süreciyle ilgili yapılan bilgilendirmede KPSS 1.Yerleştirme tercih işlemlerinin 26 Haziran 2018 ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. KPSS 2. Yerleştirme içinse Devlet Personel Başkanlığı'na talepler 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilecek. KPSS 2. Yerleştirme işlemleri için adaylar 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih yapacaklar. Merkezi atamalara ayrılan kontenjan her sene biraz daha düşürülüyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl merkezi atamayla alımların biraz daha azalması bekleniyor. Kamuya personel alımları genellikle açıktan ve sözleşmeli personel statüsünde gerçekleşiyor.

Adayların bir diğer merak ettiği konuysa 2018 KPSS tarihleri. Yine Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM bu konuda takvim yayımlamış ve KPSS tarihlerini paylaşmıştı.

İşte 2018 KPSS tarihleri  : 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 19:02
Anahtar Kelimeler:
KPSS2018 Kpss2018 Kpss Tercih Tarihleri
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Erkan 3 saat önce

Gerçek

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Faruk 3 saat önce

Basvurular nezaman bilgisi olan varmi

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