2018 Yılı KPSS Tercih ve Sınav Tarihleri (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Yerleştirme Takvimi geçtiğimiz aylarda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu takvime göre an itibariyle Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarından personel atama taleplerini topluyor.

11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle bu süreç sona erecek ve KPSS 1. Yerleştirme süreci için adımlar atılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercih alma süreciyle ilgili yapılan bilgilendirmede KPSS 1.Yerleştirme tercih işlemlerinin 26 Haziran 2018 ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. KPSS 2. Yerleştirme içinse Devlet Personel Başkanlığı'na talepler 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilecek. KPSS 2. Yerleştirme işlemleri için adaylar 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih yapacaklar. Merkezi atamalara ayrılan kontenjan her sene biraz daha düşürülüyor. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl merkezi atamayla alımların biraz daha azalması bekleniyor. Kamuya personel alımları genellikle açıktan ve sözleşmeli personel statüsünde gerçekleşiyor.

Adayların bir diğer merak ettiği konuysa 2018 KPSS tarihleri. Yine Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM bu konuda takvim yayımlamış ve KPSS tarihlerini paylaşmıştı.

İşte 2018 KPSS tarihleri :