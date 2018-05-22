2018 Yılı Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) Sınavı İçin Maliye Bakanlığı Neyi Bekliyor?

Sosyal medya üzerinde birleşen binlerce aday Maliye Bakanlığının Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapması için sesini duyurmaya çalışıyor.

2018 yılının 5 ayı geride kaldı ancak Maliye Bakanlığından GUY alımı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. On binlerce aday alım için açıklama ve ilan beklerken Maliye Bakanlığının sessizliğini koruması büyük tepkilere neden olmakta. Adaylar 2018 yılı Gelir Uzman Yardımcısı alımı için ilanın bir an önce yayımlanmasını istiyor. Biz de adaylara destek olma adına bu haberimizi yazdık ve Maliye Bakanlığına sesleniyoruz.

KPSS'YE AZ KALDI

2018 yılında yapılacak KPSS 'ye az bir süre kala ilanın yayımlanmasını isteyen adaylar, önceki yıllarda yapılan puanının yanmamasını istiyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞMİŞTİ

Ocak 2016 döneminde yayımlanan yeni yönetmelikte Gelir Uzman Yardımcısı alımında başvuru ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"(A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır."

15 Temmuz sonrası başlatılan OHAL kapsamında Maliye Bakanlığından yüzlerce personel ihraç edildi. İhraç edilen personeller nedeniyle kurumda ciddi ihtiyaç var. Bu ihtiyaçların bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Bunun için de 2018 yılı Gelir Uzman Yardımcısı alımı için sınav ilanının bir an önce yayımlanması gerekmektedir.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşünce ve taleplerinizi yazbilirsiniz.

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