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2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi

Jandarma Genel Komutanlığı yeni dönem uzman erbaş alımı hakkında son dakika gelişmesi !

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2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi

Jandarma Genel Komutanlığı yeni dönem uzman erbaş alımı hakkında son dakika gelişmesi !

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:31
2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi

Yeni dönem Jandarma uzman erbaş alımı için flaş iddia !

Sosyal medya üzerinde dolaşan bir iddiada Jandarma'nın yeni dönem uzman erbaş alımı için 13 Temmuz'da ilana çıkacağına yer verildi. Başvuru kılavuzunun ilk sayfasının yayımlandığı fotoğrafta Jandarma'nın 2018 yılı uzman erbaş alımı için başvuruları 13 ile 30 Temmuz tarihleri arasında alacağına yer verildi.

BİLGİ DOĞRU MU?

Sosyal medya üzerinde dolaşan bu iddia hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, 25 bin uzman erbaş alımını 2018 'de yapacak. İddianın doğruluğu 13 Temmuz'da belli olacak. Geçtiğimiz yıl da uzman erbaş alımları Temmuz-Ağustos döneminde olmuştu.

Sosyal medyada dolaşan o fotoğraf şu şekilde;

ALIMDA ŞARTLAR NASIL OLACAK?

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile jandarma uzman alımında askerlik şartı kaldırıldı ve yaş 27'ye yükseltildi. Yeni alımlar da en az lise mezunları arasından bu şekilde olacak. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konudaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yücel 1 saat önce

İlkokul mezunlarına açılmayacakmı?

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Kayhan 1 saat önce

Hala 27 yedi yaa yazik sunu 30 yapamadinizya helal olsun

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Gülay 1 saat önce

Bayanlarda alınsın lütfen mesleğe vatanıma aşığım...

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Caner 1 saat önce

En yuksek basvuru yaşı 27 mı olcak acaba ??

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Lojistlik 1 saat önce

Bu alımlarda lojisttik alım yapılır mı bilginiz var mi7

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Enes 1 saat önce

5 mart 2017 de girdim sınava kazandım eğitime hala çağrılmadım yeni alım nasıl olacak merak ediyorum

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Ahmet 1 saat önce

Lise mezunları başvuru yapabiliyorlar mı??

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Bayram 1 saat önce

19 yaşındakilerde başvuru yapabilsin

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