2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi

Yeni dönem Jandarma uzman erbaş alımı için flaş iddia !

Sosyal medya üzerinde dolaşan bir iddiada Jandarma'nın yeni dönem uzman erbaş alımı için 13 Temmuz'da ilana çıkacağına yer verildi. Başvuru kılavuzunun ilk sayfasının yayımlandığı fotoğrafta Jandarma'nın 2018 yılı uzman erbaş alımı için başvuruları 13 ile 30 Temmuz tarihleri arasında alacağına yer verildi.

BİLGİ DOĞRU MU?

Sosyal medya üzerinde dolaşan bu iddia hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, 25 bin uzman erbaş alımını 2018 'de yapacak. İddianın doğruluğu 13 Temmuz'da belli olacak. Geçtiğimiz yıl da uzman erbaş alımları Temmuz-Ağustos döneminde olmuştu.

Sosyal medyada dolaşan o fotoğraf şu şekilde;

ALIMDA ŞARTLAR NASIL OLACAK?

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile jandarma uzman alımında askerlik şartı kaldırıldı ve yaş 27'ye yükseltildi. Yeni alımlar da en az lise mezunları arasından bu şekilde olacak. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konudaki talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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