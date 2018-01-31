Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 PÖH (Polis Özel Harekat) Alımında KPSS Şartı Kaç Olacak? İlan Ne Zaman?

Yeni dönem Polis Özel Harekat alımında flaş gelişme yaşandı. Önceki gün TBMM'de KHK'lar görüşüldü ve PÖH alımında istenen KPSS şartının kaldırılmasına dair hüküm kaldırıldı. Buna göre yeni dönem PÖH alımında KPSS şartı aranacak. Peki KPSS puan şartı kaç olacak?

banner396

2018 PÖH (Polis Özel Harekat) Alımında KPSS Şartı Kaç Olacak? İlan Ne Zaman?

Yeni dönem Polis Özel Harekat alımında flaş gelişme yaşandı. Önceki gün TBMM'de KHK'lar görüşüldü ve PÖH alımında istenen KPSS şartının kaldırılmasına dair hüküm kaldırıldı. Buna göre yeni dönem PÖH alımında KPSS şartı aranacak. Peki KPSS puan şartı kaç olacak?

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:13
2018 PÖH (Polis Özel Harekat) Alımında KPSS Şartı Kaç Olacak? İlan Ne Zaman?
banner400

Önceki akşam TBMM'de KHK'ların görüşülmesine başlandı. Görüşmelerine başlanan KHK'larda PÖH adaylarını yakındna ilgilendiren bir düzenleme kaldırıldı.

KHK'DAKİ PÖH ALIMI MADDESİNİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN (KPSS ŞARTI KALDIRILMADI)

OHAL kapsamında yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, Polis Özel Harekat alımında istenen KPSS şartının kaldırıldığı belirtilmişti. Bu durum polis olmak isteyen on binlerce aday tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı. Ancak önceki akşam Mecliste görüşülen 676 sayılı KHK'nın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile PÖH alımında kaldırılan KPSS şartı yeniden getirildi.

TBMM İçtüzüğünün, TBMM Başkanvekili'ne verdiği takdir yetkisiyle, KHK'lerin tümünün oylaması 1 Şubat Perşembe günü yapılacak. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 4 grubun anlaşmasıyla bu kararı aldığını söyledi.

PÖH alımına KPSS şartının yeniden getirilmesi birçok aday tarafından tepki ile karşılanırken KPSS puanı olan adaylar tarafından olumlu olarak karşılandı.

KPSS şartının PÖH alımında yeniden getirilmesi ile adaylar, puan sınırının kaç olacağını araştırmaya başladı. Bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak 17. dönem POMEM alımında yapılan 4 bin PÖH alımında KPSS şartı aranıyordu. Aranan KPSS şartı ise 50 ve üstü puan almış olmaktı. Bu ise başvuru şartında şu şekilde ifade ediliyor:

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak (50 Puan ve üstü), Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak (40 Puan ve üstü).

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

Yeni dönem POMEM polis alımının PÖH olarak yapılması bekleniyor. On binlerce aday da PÖH alımının bir an önce olmasını istiyor. Polis Akademisi kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre yeni PÖH alımın ilanının Mart ayının ortalarına kadar yayımlanması bekleniyor.

İlan Yayımlandığı Anda Haberdar Olmak İçin;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.01.2018 10:27
Anahtar Kelimeler:
KPSSPöh Alımı KpssSon DakikaPöh Alımı Ne ZamanKhk PöhPöh Alımları 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Pöh 57 dakika önce

Yaş üst sınırı esnetilmeli

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gizem 53 dakika önce

60 olsun bari nolur ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gizem Nur 48 dakika önce

AYNEN ÖYLE ÇIKACAKSA 50 veya üstü olsun KPSS alımı LİSE alımı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih 47 dakika önce

KPSS şartı olmasın. KPSS ye girmeyenler de var. Onların haklarını yemeyin, kul hakkı diye birşey var. KPSS ŞARTI KALDIRILSIN..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gül 47 dakika önce

Kpss kaldırılsın lütfen çünkü kpssiz alım var diye girmeyen insan lar var lütfen kaldırılsın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yk 26 dakika önce

Bu sacmalık la deıl on bin 1 alamazsınz kpss ye girenin tuzu kuru nsıl olsa giremeyenler ya onlarda dusunun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tuna 17 dakika önce

50 VEYA ÜSTÜ OLSUN YALVARIYORUM KPSS LİSE alımı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin 3 dakika önce

Abicimmö kpss ye girmedikk ki Allahşkına ya kpss istenmicek diye girmedim ne olur yapmasnlar bunu ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Flaş: PÖH Alımı Bekleyenleri Sevindiren Son Dakika Gelişmesi
Flaş: PÖH Alımı Bekleyenleri Sevindiren Son Dakika Gelişmesi
Devlet Memuru Olmak için İlk Adım ! Binlerce Kişi Şimdiden Başladı
Devlet Memuru Olmak için İlk Adım ! Binlerce Kişi Şimdiden Başladı
PTT 2018 Personel Alımında (Postacı, Gişe ve Büro Görevlisi) Başvuru Şartları Nasıl Olacak?
PTT 2018 Personel Alımında (Postacı, Gişe ve Büro Görevlisi) Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim