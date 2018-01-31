2018 PÖH (Polis Özel Harekat) Alımında KPSS Şartı Kaç Olacak? İlan Ne Zaman?

Önceki akşam TBMM'de KHK'ların görüşülmesine başlandı. Görüşmelerine başlanan KHK'larda PÖH adaylarını yakındna ilgilendiren bir düzenleme kaldırıldı.

KHK'DAKİ PÖH ALIMI MADDESİNİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN (KPSS ŞARTI KALDIRILMADI)

OHAL kapsamında yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, Polis Özel Harekat alımında istenen KPSS şartının kaldırıldığı belirtilmişti. Bu durum polis olmak isteyen on binlerce aday tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı. Ancak önceki akşam Mecliste görüşülen 676 sayılı KHK'nın bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile PÖH alımında kaldırılan KPSS şartı yeniden getirildi.

TBMM İçtüzüğünün, TBMM Başkanvekili'ne verdiği takdir yetkisiyle, KHK'lerin tümünün oylaması 1 Şubat Perşembe günü yapılacak. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 4 grubun anlaşmasıyla bu kararı aldığını söyledi.

PÖH alımına KPSS şartının yeniden getirilmesi birçok aday tarafından tepki ile karşılanırken KPSS puanı olan adaylar tarafından olumlu olarak karşılandı.

KPSS şartının PÖH alımında yeniden getirilmesi ile adaylar, puan sınırının kaç olacağını araştırmaya başladı. Bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak 17. dönem POMEM alımında yapılan 4 bin PÖH alımında KPSS şartı aranıyordu. Aranan KPSS şartı ise 50 ve üstü puan almış olmaktı. Bu ise başvuru şartında şu şekilde ifade ediliyor:

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak (50 Puan ve üstü), Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak (40 Puan ve üstü).

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

Yeni dönem POMEM polis alımının PÖH olarak yapılması bekleniyor. On binlerce aday da PÖH alımının bir an önce olmasını istiyor. Polis Akademisi kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre yeni PÖH alımın ilanının Mart ayının ortalarına kadar yayımlanması bekleniyor.

İlan Yayımlandığı Anda Haberdar Olmak İçin;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER