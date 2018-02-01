2018 Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alımı Sınav ve Tercih Tarihleri

Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Adayları Ne Zaman Tercih Yapacak? (KPSS Tercih Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla kamuya personel alımı için Devlet Personel Başkanlığı'ndan beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde gelmişti. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda, EKPSS, KPSS ve Kura ile kamu personeli atama tarihleri yayımlanmış, KPSS 1. Yerleştirme işlemleri için tercih sürecinin 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti.

KPSS 2. yerleştirme işlemleri için adaylar 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Devlet Personel Başkanlığı ayrıca KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans tarihlerini de adaylara hatırlattı. 2018 KPSS'ye girmek isteyen adaylar için sınav, başvuru ve sınav sonuç tarihlerine , tercih sürecine ilişkin bilgilere aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

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