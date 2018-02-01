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2018 Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alımı Sınav ve Tercih Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla kamuya personel alımı için Devlet Personel Başkanlığı'ndan beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde gelmişti. 2018 Memur alımı takvimi.

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2018 Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alımı Sınav ve Tercih Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla kamuya personel alımı için Devlet Personel Başkanlığı'ndan beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde gelmişti. 2018 Memur alımı takvimi.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:58
2018 Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alımı Sınav ve Tercih Tarihleri
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Lise, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Adayları Ne Zaman Tercih Yapacak? (KPSS Tercih Tarihleri)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla kamuya personel alımı için Devlet Personel Başkanlığı'ndan beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde gelmişti. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda, EKPSS, KPSS ve Kura ile kamu personeli atama tarihleri yayımlanmış, KPSS 1. Yerleştirme işlemleri için tercih sürecinin 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti.  

KPSS 2. yerleştirme işlemleri için adaylar 11 ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Devlet Personel Başkanlığı ayrıca KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans tarihlerini de adaylara hatırlattı. 2018 KPSS'ye girmek isteyen adaylar için sınav, başvuru ve sınav sonuç tarihlerine , tercih sürecine ilişkin bilgilere aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

  • ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.02.2018 16:34
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yunus 2 saat önce

Önlisans mezunları KPSS 2018/2 . tercihe 2016 puaniyla basvuabilecek mi acaba? Bigisi olan varsa yanitlarsa sevinirim .

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