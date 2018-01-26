2018 Lise KPSS Konuları, Soru Dağılımı ve Sınav Tarihi

Memur olmak isteyen lise mezunu adayların gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim düzeyi için geri sayım başladı.

2018 yılı içinde yapılacak lise KPSS için geri sayım devam ederken memur olmak isteyen adaylar hazırlıklara başladı. Sınavdan yüksek puan alarak memur olma şansını arttırmak isteyen adaylar, KPSS konularını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak KPSS lise sınavının konularını ve sınav başvuru tarihleri ile sınav tarihini takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

KPSS Konuları Şu Şekilde;

Genel Yetenek

Genel Yetenek testinde adaylara Türkçe'den 30, Matematik-Geometri'den 30 olmak üzere toplamda 60 soru yönlendirilecek.

Türkçe Konu Dağılımı

# Sözcük Bilgisi 3 adet soru

# Dil Bilgisi 6 adet soru

# Anlatım Bozuklukları 3 adet soru

# Okuduğunu Anlama 15 adet soru

# Yazım-Noktalama 2 adet soru

Matematik Konu Dağılımı

# Sayılarla İşlem Yapma 6 adet soru

# Matematiksel İlişkilerden Yararlanma 6 adet soru

# Problem Çözme 12 adet soru

# Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma 3 adet soru

# Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama 3 adet soru

Genel Kültür

Genel Kültür testinde adaylara 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık, 6 soru Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konulardan yönlendirilir.

Tarih

# Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri 3 adet soru

# Osmanlı Devleti 9 adet soru

# Atatürk İlke ve İnkılapları 12 adet soru

# Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3 adet soru

Coğrafya

# Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 7 adet soru

# Türkiye’nin Beşeri Özellikleri 3 adet soru

# Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 adet soru

Vatandaşlık

# Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku 3 adet soru

# Anayasa 4 adet soru

# İdare 2 adet soru

# Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular 6 adet soru.

Sınav Ne Zaman?

Ortaöğretim KPSS, bu yıl 7 Ekim 2018 tarihinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup, bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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Kpsscafe.com.tr | Ankara- ÖZEL HABER