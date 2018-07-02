2018 Lise KPSS Başvuruları Başlıyor

Geçtiğimiz yıl 3 milyondan fazla adayın girdiği KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular yarın başlıyor.

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göree 2018 KPSS Ortaöğretim Sınavı için başvurular 3 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlayacak. Lise mezunu olan ve kamu kurum ile kuruluşların memur alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından çift haneli yıllarda yapılan KPSS'lere girmek zorunda.

2016 yılında yapılan KPSS Ortaöğretim sınavı için rekor derecede başvuru olmuştu. ÖSYM Başkanlığının tarihi boyunca yaptığı sınavlardan tek oturumda en kalabalık şekilde gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı bu yıl yapılacak. Her iki yılda bir yapılan sınava giren adaylar, aldıkları puanla memur alımlarına başvuru yapabiliyor.

MEMUR OLMAK İSTEYENLER BAŞVURULAR BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sınavı başvurularının 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında alınacağına yer verildi. Bu tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası üzeirnden ön başvurusunu yapacak adaylar, yarın açıklanacak başvuru ücretini 20 Temmuz'a kadar anlaşmalı bankalara yatıracak.

2016 KPSS İLE ÇOK AZ MEMUR ALIMI OLDU

2016 Ortaöğretim KPSS ile memur alımları oldukça az seviyede oldu. Adayların bu duruma tepkileri yoğun olurken 2018 KPSS ile alımların artması planlanıyor.

KAÇ KİŞİ BAŞVURACAK?

2016 yılında yapılan sınava 3 milyon 200 binden fazla kişi başvuru yapmıştı. Memur alımları olarak oldukça kısır geçen 2 yılın ardından Ekim'de yapılacak KPSS'ye 4 milyona yakın adayın başvuru yapması bekleniyor.

SINAV 7 EKİM'DE

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 günü yapılacak. Sonuçları ise 8 Kasım'da açıklanacak.

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