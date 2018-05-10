2018 KPSS Sınav Ücretine Adaylardan Tepki! Ücret Düşürülsün!

ÖSYM'nin 2018 KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu duyurusuyla birlikte adaylar sınav ücretlerinde indirim beklerken her bir oturum için geçtiğimiz yıl olduğu 60 TL gibi bir rakamla karşılaştılar.
SINAV ÜCRETLERİNE TEPKİ BÜYÜYOR!
Muhalefetin 'sınav ücretlerini kaldıracağız' , garibandan sınav ücreti alınmasına karşıyız gibi açıklamalarına rağmen ÖSYM bu yıl da adaylardan 60 TL gibi bir ücret almayı uygun gördü. Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM gelen tepkilere göre adayların sesini duymuş sınav ücreti, sınav saatleri gibi tepki çeken konularda düzenlemeye gitmişti.
Bu yıl böyle bir durum söz konusu olur mu bilinmez, an itibariyle başvuru süreci ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. Sınav ücretleri konusundaki düşüncelerinizi sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.
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Bu duruma ne kafar tepki gostersek de hic faydasi yok.sömürülmeye devam
Harbiden çok fazla yuh yani. .Yemin ederim vatan millet açlık sınırının altında hayata tutunmaya çalışırken hükümette ki efendiler halkın elindeki son ip parçasını da sömürme peşindeler. ..YAZIKLAR OLSUN NE HALE GELDİ BU VATAN BU HALK BU MİLLET
sınav + sömürü bizim memleketimiz