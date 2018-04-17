2018 KPSS Sınav Konuları (KPSS Başvuru, Sınav ve Memur Alımı Tarihleri)

Memur olmak isteyen adayların gireceği KPSS için geri sayım bu yıl sona eriyor. Çift haneli yıllarda yapılan KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl gerçekleşecek.

2018 KPSS lise ve önlisans sınavı için geri sayım devam ederken memur adayları KPSS sınavı başvuru sınav tarihleri ve konu dağılımını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak yaptığımız araştırmalar ile adayların bu sorularına yanıt bulduk.

Önlisans ve lise KPSS'sinde adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek başlıkları altında toplamda 120 adet soru yönlendirilmektedir. Ortaöğretim ve önlisans KPSS'sinde adaylara aynı konulardan soru sorulmaktadır.

Genel yetenek başlığı altında adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik-Geometri testinden toplamda 60 soru sorulur. Genel Kültür başlığı altında da adaylara 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9-Vatandaşlık Bilgisi ve 9 Güncel Konular olmak üzere yine 60 soru yönlendirilir.

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

Sözcükte Anlam,

Cümlede Anlam,

Paragrafta Anlam,

Noktalama İşaretleri,

Ses Bilgisi,

Sözcük Bilgisi,

Cümle Bilgisi,

Yazım Kuralları,

Anlatım Bozuklukları,

Sözel Mantık ve Akıl Yürütme.

MATEMATİK KONU DAĞILIMI

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme ve Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK

Asal Çarpanlara Ayırma,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Eşitsizlikler,

Mutlak Değer,

Üslü ve Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Oran-Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem ve Modüler Aritmetik,

Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık,

Sayısal Mantık.

GEOMETRİ KONU DAĞILIMI

Açılar,

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları, Alan ve Benzerlik,

Çokgenler ve Dörtgenler,

Çember ve Daire,

Analitik Geometri,

Katı Cisimler.

TARİH KONU DAĞILIMI

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-Kültür ve Medeniyeti,

İlk Müslüman Türk Devletleri,

Anadolu Selçuklu Devleti,

Osmanlı Devleti Kültür, Medeniyeti, Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri,

I. ve II. Balkan Savaşları,

I. Dünya Savaşı,

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi, Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi,

Atatürk İlke ve İnkılapları,

Atatürk Dönemi Politikası,

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi.

COĞRAFYA KONU DAĞILIMI

Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Yer Şekilleri, İklimi, Bitki Örtüsü, Nüfus, Yerleşme, Göç ve Ekonomik Coğrafya,

Coğrafi Bölgeler,

VATANDAŞLIK KONU DAĞILIMI

Hukukun Temel Kavramları ve Genel Esaslar,

Temel Hak ve Hürriyetler,

Yasama, Yürütme, Yargı,

Anayasal Gelişmeler,

İdare Hukuku,

Uluslararası Örgütler,

Güncel Bilgiler.

2018 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

Önlisans KPSS sınavı, 4 Kasım 2018 günü Türkiye genelinde tek oturum şekilnde düzenlenecek. 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak sınavın sonuçları ise 29 Kasım 'da açıklanacak.

2018 KPSS LİSE NE ZAMAN?

Ortaöğretim KPSS, bu yıl 7 Ekim 2018 Pazar tarihinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup, bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 MEMUR ALIMI TARİHLERİ

TÜM KPSS HABERLERİNDEN, MEMUR ALIMLARINDAN, SINAV SÜRECİNDEN, MEMUR HABERLERİNDEN, SINAV ÖNCESİ VE SONRASI GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER