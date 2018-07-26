2018 KPSS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? Kaç Net Kaç Puan Eder?

ÖSYM'nin düzenlediği 2018 KPSS'ye giren milyonlarca aday ter döktü. Şimdi gözler 2018 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. 31 Ağustos'ta açıklanacak olan KPSS sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen adaylar o güne kadar KPSS puan hesaplaması nasıl paılır diye merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS soruları üzerinden yanlışlarını ve doğrularını değerlendiren adaylar kaç net kaç puan eder hesap etmek istiyor.

KPSS Puan hesaplamasından önce ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 KPSS Soruları ve Cevapları isimli haberimizi incelemenizi öneririz.

İşte KPSS Puan Hesaplaması ile ilgili tüm merak edilenler;

2018 KPSS LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU? KPSS LİSANS SINAVI SORU DAĞILIMLARI NASIL OLDU?

KPSS lisans sınavına milyonlarca aday katıldı. 2018 KPSS Lisans sınavı 1. oturumunun Genel Yetenek kısmında konularına göre soru dağılımları şu şekilde oldu;

Metamatik'ten 27 soru, Türkçe'den 30 soru, Geometri'den 3 soru,

Yukarıda konularına göre soru dağılımlarına bakıldığında adaylara Genel Yetenek alanında toplam 60 soru yönetildiği görülüyor.

2018 KPSS lisans sınavı Genel Kültür alanında ise konularına göre soru dağılımları şöyle oldu;

Coğrafya'dan 18 soru, Tarih'ten 27 soru Güncel Bilgiler'den 6 soru Vatandaşlık'tab 9 soru

Yukarıda konularına göre soru dağılımlarına bakıldığında adaylara Genel Kültür alanında toplam 60 soru yönetildiği görülüyor.

KPSS Lisans sınavının ikinci oturumu olan 500 bine yakın memur adayının katılım gösterdiği Eğitim Bilimleri sınavında konularına göre soru dağılımları şu şekilde oldu;

Ölçme ve Değerlendirme'den 12 Soru, Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Teknikleri'nden 16 Soru, Gelişim Psikolojisi'nden 12 Soru, Öğrenme Psikolojisi'nden 16 Soru, Rehberlik ve Özel Eğitim'den 12 Soru, Program Geliştirme'den 4 Soru, Sınıf Yönetimi'nden 4 Soru Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı'ndan 4 Soru

Yukarıda konularına göre soru dağılımlarına bakıldığında adaylara Eğitim Bilimleri alanında toplam 80 soru yönetildiği görülüyor.

2018 KPSS LİSAN SINAVINDA KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

2018 KPSS Lisans sınavında milyonlarca aday katıldı ve ÖSYM'nin yayıladığı KPSS soruları ve cevapları üzeriden bir değerlendirme yaptı. Şimdi merak edilen en büyük soru ise 2018 KPSS Puan Hesaplama nasıl yapılır oluyor. 2018 KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır, sınavda kaç net yapılırsa kaç puan alır bu soruların cevaplarını veriyoruz.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN

2018 KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların katılım sağladıkları Kamu Personeli Seçme Sınavında kazandıkları puan ve elde ettikleri başarı sıralamasını genel olarak netler ve standart sapmalar belirleyici olmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda yalnızca yapılan net sayısının önemli olamadığı puan hesaplamasında, standart sapma son derece önem teşkil etmektedir. Yıllara göre değişiklik arz edebilen ve başarı ortalaması da göz önünde bulundurulan standart sapma ile adaylar +5 -5 puan fazla ya da eksik puan alabilmektedir.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ''standart sapma''yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.

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