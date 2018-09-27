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2018 KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Orta Öğretim giriş belgeleri açıklandı

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2018 KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Orta Öğretim giriş belgeleri açıklandı

27 Eylül 2018 Perşembe 13:55
2018 KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

2018 KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Orta Öğretim giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

07 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018 KPSS Ortaöğretim için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


KPSS'ye Girecek Adaylar Dikkat!..
KPSS'ye Girecek Adaylar Dikkat!..
Son Güncelleme: 27.09.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
2018 kpss ortaöğretim sınava giriş belgeleri açıklandı
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