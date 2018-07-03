Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 KPSS Ortaöğretim Sınav Ücreti Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2018 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzunu yayımladı ve başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. KPSS'ye lise düzeyinden girecek adaylar 19 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

banner396

2018 KPSS Ortaöğretim Sınav Ücreti Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2018 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzunu yayımladı ve başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. KPSS'ye lise düzeyinden girecek adaylar 19 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

03 Temmuz 2018 Salı 15:28
2018 KPSS Ortaöğretim Sınav Ücreti Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2018 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzunu yayımladı ve başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. KPSS'ye lise düzeyinden girecek adaylar 19 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru için belirlenen ücret 60 TL oldu.

Başvuru ücreti ödemeyle ilgili ÖSYM şu duyuruyu yaptı:

Başlangıç Tarihi :03.07.2018 15:30

Bitiş Tarihi :19.07.2018 23:59

Sınav Ücreti:60,00 TL

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
2018 Kpss Lise2018 KPSS LİSE SINAV ÜCRETİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nurullah 2 saat önce

Şuan şehir dışındayız burdan da başvurma hakkımız varmı ?kpps ye

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı
SON DAKİKA! KPSS Lise Başvuruları Başladı
En Az Lise Mezunu Memur Alımına Yeterli Başvuru Olmadı-Düşük KPSS'liler Tepkili
En Az Lise Mezunu Memur Alımına Yeterli Başvuru Olmadı-Düşük KPSS'liler Tepkili
2018 Lise KPSS Başvuruları Başlıyor
2018 Lise KPSS Başvuruları Başlıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim