2018 KPSS Ortaöğretim Sınav Ücreti Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2018 KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzunu yayımladı ve başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. KPSS'ye lise düzeyinden girecek adaylar 19 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru için belirlenen ücret 60 TL oldu.

Başvuru ücreti ödemeyle ilgili ÖSYM şu duyuruyu yaptı:

Başlangıç Tarihi :03.07.2018 15:30

Bitiş Tarihi :19.07.2018 23:59

Sınav Ücreti:60,00 TL

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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