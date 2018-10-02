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2018 KPSS Ortaöğretim -Lise Memurluk Sınavı ÖSYM Giriş Belgesi Yazdırma Ekranı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ortaöğretim düzeyi (LİSE KPSS) KPSS'ye katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) hatırı sayılır puan alıp, memurluk hayali kuran adaylar, 2018 KPSS lise ortaöğretim sınav yerlerini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi duyuru yine ÖSYM tarafından...

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2018 KPSS Ortaöğretim -Lise Memurluk Sınavı ÖSYM Giriş Belgesi Yazdırma Ekranı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ortaöğretim düzeyi (LİSE KPSS) KPSS'ye katılacak adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) hatırı sayılır puan alıp, memurluk hayali kuran adaylar, 2018 KPSS lise ortaöğretim sınav yerlerini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi duyuru yine ÖSYM tarafından...

02 Ekim 2018 Salı 16:39
2018 KPSS Ortaöğretim -Lise Memurluk Sınavı ÖSYM Giriş Belgesi Yazdırma Ekranı!

Memur olmak için geesini gündüzüne katan ve aylardır KPSS'ye hazırlanan ortaöğretim ve lise mezunlarının gireceği 2018 KPSS için için geri sayım başladı. Binlerce kişinin katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda olduğu gibi bu memurluk sınavında da 15 dakika kuralı uygulanacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. 

Peki 07 Ekim 2018 Pazar günü yapılacak olan KPSS ortaöğretim lise sınavı giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden hemen öğrenmek için tıklayınız

ORTAÖĞRETİM - LİSE KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018-KPSS'ye başvuru yapan adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilmektedirler.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

  • - 2018 KPSS sınava giriş belgesi,
  • - Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,
  • - Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.10.2018 18:56
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2018 kpss ortaöğretim lise memurluk sınavı ösym giriş belgesi yazdırma ekranı
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nası oluyo? 1 saat önce

ön lisans 130dk lise 120dk mi ?

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