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2018 KPSS Ortaöğretim'den Kaç Kişi Kaç Puan Aldı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu'nu detaylıca inceledik ve KPSS'ye girenlerden kaç kişi hangi puan aralığında puan aldığını okurlarımızla paylaşmak istedik.

2018 KPSS Ortaöğretim'den Kaç Kişi Kaç Puan Aldı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu'nu detaylıca inceledik ve KPSS'ye girenlerden kaç kişi hangi puan aralığında puan aldığını okurlarımızla paylaşmak istedik.

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:07
2018 KPSS Ortaöğretim'den Kaç Kişi Kaç Puan Aldı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu'nu detaylıca inceledik ve KPSS'ye girenlerden kaç kişi hangi puan aralığında puan aldığını okurlarımızla paylaşmak istedik.

2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının KPSSP94 puan dağılımları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 10’da sunulmuştur. Sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı olmayan 56.633 adayın KPSSP94 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 966.771 aday bulunmaktadır.

KPSSP94 puanın hesaplanmasında kullanılan formüle göre 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi için 100 üzerinden puan dağılımları elde edilmiş ve adayların puanları 53,78 ile 100 aralığında bulunmaktadır. KPSSP94 puan türü için 100 tam puan alan 1 aday bulunmaktadır. Şekil 10’da görüldüğü gibi adayların puanları 60- 69 puan aralıklarında yoğunlaşmıştır.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere KPSS'ye giren ve sınavı geçerli olan toplam kişi sayısı 966 bin 771 kişiden 50 ile 59 puan arası alan kişi sayısı 137 bin 521 iken 60 ile 69 puan arası alan kişi sayısı 565 bin 12 kişi oldu. En yüksek puan aralığı da 60 ile 69 puan arası görülüyor.

2018 KPSS Ortaöğretim sınavından 70 ile 79 puan arası alan kişi sayısı 223 bin 208 kişi oldu.

80 ile 89 puan arası alan kişi sayısı 39 bin 56 olurken bir milyona yakında kişi arasından yalnızca bin 974 kişi 90 ile 100 puan arası alabildi.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

Son Güncelleme: 23.01.2019 21:19
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Can 17 saat önce

Kimin ne aldığı önemli değil ben turizm mevzunuyum atama yok bişi Yok sokaklara serseride lazım hırsızda boşversenize....

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Ben ban 20 saat önce

Aldıkta bir işe mi yaradı sanki puan 90

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onlisan 19 saat önce

Onlisans için varmı 70 ve üstünü alan kişi sayısı

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Aycan 19 saat önce

Onlisansida yapin

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