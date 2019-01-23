2018-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2018-KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu, 23 Ocak 2019 tarihinde saat 14.30’da ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlandı. İşte detaylar...

KPSS Ortaöğretim Sınavı, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atama amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan bir sınavdır. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden oluşmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak adayların KPSSP94 puanı hesaplanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına yerleştirme, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türü esas alınarak yapılmaktadır. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran 1.183.245 adaydan 1.024.001’i sınava girmiş ve 1.023.404 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir.

Ayrıca sınavı geçerli olan 1.023.404 adaydan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puan olması kriterini sağlayamayan 56.633 adayın KPSSP94 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 966.771 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan 1.023.404 aday üzerinden hazırlanmıştır. Adayların KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde 53,78 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. 2018 KPSS Ortaöğretim’de Genel Yetenek Testinin ortalaması 19,81 ve Genel Kültür Testinin ortalaması 21,83 olarak hesaplanmıştır.

Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,40 olarak hesaplanırken Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısının ise 0,85 olduğu hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir. Adayların KPSSP94 puanları mezun oldukları yıllara göre değişim göstermektedir. En yüksek puan ortalamasının 2016 (67,41), 2017 (67,41) ve 2018 (67,21) yılları mezunlarına, en düşük puan ortalamasının ise 2008 yılında mezun olan aday grubuna ait olduğu görülmüştür.

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