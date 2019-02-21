2018 KPSS Önlisans'ta 1 Kişi 100 Puan Aldı!

ÖSYM tarafından yayınlanan 20018 KPSS Önlisans Değerlendirme Raporunun detaylarını incelediğimizde ilginç sonuçlarla karşılaştık. Adaylar en çok 60 ile 69 arasında puan alırken 70 puanın altındaki yoğunluk şaşırttı. Rapora göre 723 bin 732 aday arasından yalnızca 1 kişi 100 puan alabildi.

2018 KPSS Ön Lisans KPSSP93 Puan Dağılımı

Sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. 2018 KPSS Ön Lisans’ta sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan adayların KPSSP93 puan dağılımları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 14’te sunulmuştur. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 üzerinden elde edilen adayların KPSSP93 puanları 54,77 ile 100 aralığında değişmektedir. KPSSP93 puan türü için 100 tam puan alan 1 aday bulunmaktadır. Şekil 14’te görüldüğü gibi adayların puanları 60-69 puan aralığında yoğunlaşmıştır.

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