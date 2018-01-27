2018 KPSS Önlisans Sınav Tarihi, Konuları ve Soru Dağılımı

2018 yılının gelmesi ile milyonlarca önlisans mezunu aday için KPSS heyecanı başladı.

İki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans düzeyi için geri syaım başladı. 1 milyondan fazla kişinin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen önlisans KPSS 4 Kasım günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Geçen yıl mezun olanlar, bu yıl mezun olacaklar ve önceki KPSS'ye giren ancak ataması yapılmayan milyonlarca adayın gireceği sınav için başvurular 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınava ait sonuçlar ise adaylara 29 Kasım günü duyurulacak. Peki KpsS önlisans sınavının konu dağılımı nedir? Her bir konudan kaç soru çıkacak?

120 sorudan oluşacak KPSS'de soruların 60'ı genel kültür, kalan 60'ı ise genel yetenek başlığı altında adaylara yönlendirilecek.

Genel Yetenek

Türkçe

# Sözcük Bilgisi konusundan 3 soru

# Dil Bilgisi konusundan 6 soru

# Anlatım Bozuklukları konusundan 3 soru

# Okuduğunu Anlama konusundan 15 soru

# Yazım-Noktalama konusundan 2 soru

Matematik

# Sayılarla İşlem Yapma konusundan 6 soru

# Matematiksel İlişkilerden Yararlanma konusundan 6 soru

# Problem Çözme konusundan 12 soru

# Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma konusundan 3 soru

# Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama konusundan 3 soru

Genel Kültür

Genel kültürden adaylara 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konulardan toplam 60 soru sorulmaktadır.

Tarih

# Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri konusundan 3 soru

# Osmanlı Devleti konusundan 9 soru

# Atatürk İlke ve İnkılapları konusundan 12 soru

# Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusundan 3 soru

Coğrafya

# Türkiye’nin Fiziki Özellikleri konusundan 7 soru

# Türkiye’nin Beşeri Özellikleri konusundan 3 soru

# Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri konusundan 8 soru

Vatandaşlık

# Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku konusundan 3 soru

# Anayasa konusundan 4 soru

# İdare konusundan 2 soru

# Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konulardan 6 soru.

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Kpsscafe.com.tr | Ankara- ÖZEL HABER