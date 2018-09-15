2018 KPSS Önlisans Başvurusu Yapamayanlar Dikkat!..

12 Eylül 2018 saat 23:59'da biten KPSS 2018 Önlisans başvurularını kaçıranlar için ÖSYM 24 saat sürecek geç başvuru hakkı tanıyacak. Peki KPSS Önlisans Geç Başvuru tarihi ne zaman?...

4 Kasım 2018 saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2018 Önlisans sınavına başvurular 12 Eylül'de tamamlanmıştı. ÖSYM'nin son dönemlerde en çok beğenilen uygulamalarından biri olan geç başvuru uygulaması KPSS 2018 Önlisans başvurusu içinde geçerli olacak.

2018 KPSS Önlisans geç başvurusu ne zaman yapılacak?

2018 KPSS Önlisans geç başvuruları 25 Eylül 2018 saat 00:00'da başlayı 26 Eylül 2018 saat 23:59'a kadar yapılabilecek. 24 saat sürecek geç başvurular 25 Eylül gecesi tam 00:00'da başlayacak.

Sınav katılım ücreti 60 lira olacak olan KPSS Önlisans başvuruları için gerekli gerekli kılavuzlar, bilgiler ve formlar ise şöyle;

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Yakın Sınav Merkezleri

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA