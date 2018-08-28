2018 kpss önlisans başvuruları başladı

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 2018 KPSS Önlisans Başvurularının alınacağı tarihler ve başvuru kılavuzu yayımladı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

2018 KPSS Önlisans Başvuruları Alınacak

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018-KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde ön lisans düzeyinde yapılacaktır. Sınava başvuru işlemleri, 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır.

Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS ÖnLisans Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.

Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Yakın Sınav Merkezleri

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