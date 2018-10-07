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2018 KPSS Lise Tercih Tarihleri Belli Oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyindeki oturum bugün Türkiye genelinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. KPSS Sonuçları ile merkezi atama tercih işlemleri ne zaman yapılacak? KPSS Lise, Önlisans, Lisans tercih tarihleri ve sınavların sonuç tarihleri ÖSYM'nin takvimine göre belli oldu.

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2018 KPSS Lise Tercih Tarihleri Belli Oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyindeki oturum bugün Türkiye genelinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. KPSS Sonuçları ile merkezi atama tercih işlemleri ne zaman yapılacak? KPSS Lise, Önlisans, Lisans tercih tarihleri ve sınavların sonuç tarihleri ÖSYM'nin takvimine göre belli oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 19:44
2018 KPSS Lise Tercih Tarihleri Belli Oldu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyindeki oturum bugün Türkiye genelinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. KPSS Sonuçları ile merkezi atama tercih işlemleri ne zaman yapılacak? KPSS Lise, Önlisans, Lisans tercih tarihleri ve sınavların sonuç tarihleri ÖSYM'nin takvimine göre belli oldu.

7 EKİM 2018 TARİHİNDE YAPILAN KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim heyecanı bugün saatler 10:15'i gösterdiğinde başladı. Milyonların memurluk hayali ile ter döktüğü memurluk için ilk adım olarak görülen Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) bugün gerçekleşen oturumunda yoğun katılım yaşandı. Lise KPSS sınav soruları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tercih tarihlerini merak etmeye başladılar. KPSS Lise Soruları ve Cevapları için TIKLAYIN.

KPSS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre KPSS Lise sınavının sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Memur adayları sınav sonuçlarına ilişkin tüm gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan www.osym.gov.tr üzerinden takip edebilecekler. 2018 KPSS Lise sonuçlarıyla merkezi atama işlemleri için ise adayların Aralık ayını beklemesi gerekiyor. KPSS 2. Atama tercihleri 2018 yılının Aralık ayı içerisinde yapılacak. Merkezi atamalarda kontenjanın nasıl olacağı henüz belli değil. Belirsizlik devam ederken ilgili atamada kadro sayısının az olması bekleniyor. Özetle adaylar açıktan kamu personeli alımlarını takip etmeyi sürdürecekler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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2018 kpss lise tercih tarihleri belli oldu
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