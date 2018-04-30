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2018 KPSS (Lise, Önlisans, Lisans) İlk Tercihlerinde Kontenjan Nasıl Olacak?

2018'in ilk KPSS yerleştirmelerinde tercih yapacak adaylar, atama izinlerinin dağıtılmasını beklemeye koyuldu.KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

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2018 KPSS (Lise, Önlisans, Lisans) İlk Tercihlerinde Kontenjan Nasıl Olacak?

2018'in ilk KPSS yerleştirmelerinde tercih yapacak adaylar, atama izinlerinin dağıtılmasını beklemeye koyuldu.KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:30
2018 KPSS (Lise, Önlisans, Lisans) İlk Tercihlerinde Kontenjan Nasıl Olacak?

2018'in ilk KPSS yerleştirmelerinde tercih yapacak adaylar, atama izinlerinin dağıtılmasını beklemeye koyuldu.

2018 Yılı Bütçe kanuna göre bütçeli kurumlara 5 bin ve üniversitelere 4 bin toplamda 9 bin atama izni verildi. Bütçe Kanununda atama izinleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı : "Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 5.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 9.000 adettir. Milli Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının taşra teşkilatı öğretmen kadrolarına yapılacak naklen atamaların en fazla 500 adedi bu sayı sınırlarına tabi tutulmaz. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2017 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir." Bu hüküm çerçevesinde, ilk bölümde, 6500 atama izninin dağılımı yapılmıştı. Öte yandan, 2018 senesinin ilk kpss tercihleri 26 Haziran ile 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak Kamu kurumlarından talep toplama işlemleriyse 12 Mart ile 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.  Memurlar.net isimli sitede konuyla ilgili çok önemli bir uyarı yer aldı.

Memurlar.net'in haberinde atamalar için kadro sayısının çok az olması gibi bir durum söz konusu. Memurlar "Kamu kurumlarının KPSS yerleştirme işlemlerine kadro bildirebilmesi için kendilerine atama izni verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kalan atama izinlerinin dağılımı için ivedi olarak Çalışma ve Maliye Bakanlıklarının gerekli onayları almaları gerekmektedir. Aksi halde seçim dönemine gelen KPSS tercih işlemlerinde çok çok az kadro yer alacaktır." uyarısında bulundu. Bize de bir çok mail geliyor, özellikle merkezi atamalarda son yıllarda çok az kontenjan verilmesi adayların moralini bozuyor. Kamuda sözleşmeli personel alımlarının artması, Başbakan Yıldırım'ın kamudaki personelin sözleşmeli olması gerektiğine yönelik fikirleri, acaba kadrolu alımlar son mu buluyor? sorusunu beraberinde getiriyor.

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.04.2018 09:39
Anahtar Kelimeler:
KPSSKpss Ilk TercihleriKPSS Tercih Işlemleri
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ayse 3 saat önce

Allah razı olsun sanki diğer atamalarda binlerce kadro açtınız milyonlarca alım yaptınız da sadece şimdi kadroyu az açıyorsunuz pess..!

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veli 2 saat önce

Büro yonetimi mezunları eski kadrolarimizi istiyoruz. Kpss tekrar çalışmak cok saçma cnku yuksek puan alincada atanamiyoz

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