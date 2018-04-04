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2018 KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru, Sınav ve Memur Alımı Tarihleri

Memur adaylarının büyük bir merakla beklediğiğ 2018 yılı KPSS başvuru, sınav ve memur alımı için geri sayım devam ediyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS puanı ile memur alımları ne zaman olacak?

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2018 KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru, Sınav ve Memur Alımı Tarihleri

Memur adaylarının büyük bir merakla beklediğiğ 2018 yılı KPSS başvuru, sınav ve memur alımı için geri sayım devam ediyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS puanı ile memur alımları ne zaman olacak?

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:18
2018 KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru, Sınav ve Memur Alımı Tarihleri

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olmak isteyen adayların gireceği KPSS'nin bu yılki sınavları için geri sayım devam ediyor.

Memur olmak isteyen adaylar, KPSS hazırlıklarını devam ettiriyor. Hazırlanan adaylar 2018 yılı Kanu Personeli Seçme Sınav ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 2019 yılı KPSS sınav ve başvuru tarihlerine haberimizde yer verdik.

LİSE KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Lise ve dengi okul mezunu adayların memur olmak adına gerekli puanı almak için gireceği ve 2 yılda bir gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim düzeyi sınavı bu yıl 7 Ekim 2018 Pazar günü Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için adaylar başvurularını 3 ile 19 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Geç başvuruları 9 Ağustos günü alınacak KPSS lise düzeyi sınavının başvuru sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

ÖNLİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversite ve Yüksekokulların 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların atama adına gerekli puanı almak için gireceği KPSS önlisans düzeyi sınavı bu yıl 4 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak KPSS önlisans düzeyi sınavı için geç başvurular 26 Eylül günü alınacak ve bu sınava ait sonuçlar 29 Kasım günü açıklanacak.

LİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların atama için gerekli puanı alma adına gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans düzeyi oturumları için başvuru tarihleri şu şekilde; Lisans KPSS'nin tüm oturumları için başvurular 10 Masyı günü başlayacak ve 21 Mayıs günü sona erecek. Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Sınav 22 Temmuz günü, Alan Bilgisi 1. oturumu 28 Temmuz günü, 2. oturumu 29 Temmuz günü, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise 5 Ağustos günü gerçekleştirilecek. Bu sınavlara geç başvurular 6 Haziran günü alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

KPSS MEMUR ALIMI TARİHLERİ

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.04.2018 10:00
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Tıbbi sekreter 14 saat önce

Girsek ne oluyor ki kpss merkezi atama yok açıktan memur alınıyor torpil dönüyor yüksek puan alsakta atanamıyoruz

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