2018 KPSS Lise Geç Başvuruları Başladı!..

Lise mezunu memur adaylarının katılacağı 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular Temmuz ayı içerisinde alındı. Başvuru yapamayan veya başvuru tarihini kaçıran memur adayları için geç başvuru yapabilecekleri ekran açıldı.

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan son dakika açıklamasında, Temmuz ayı içerisinde lise mezunu adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak Ortaöğretim düzeyi için KPSS başvuruları alındı. Milyonlarca memur adayı, belirlenen tarihler arasında lise mezunu yani ortaöğretim düzeyi memur adayları KPSS başvurusu yaptı. Başvuru yapamayan adaylar veya başvurus tarihini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru ekranı açıldı.

1 Ağustos2018 tarihinde sadece 1 günlüğüne açık olacak olan başvuru ekranı için memur adayları, önce Aday işlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden önbaşvuru yapmalıdır.. Önbaşvurunun yapılmasından sonra adaylar, 90 TL olarak belirlenen başvuru ücretini internet üzerinden yatıracak.

BAŞVURU ADIMLARI

Kamu Personeli Seçme Sınavı lise / ortaöğretim düzeyi başvurusunda bulunmak memur adayları, öncelikle Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine girerek, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmalıdır. Sisteme giriş yaptıktan sonra adaylar başvurularım kısmından KPSS Ortaöğretim başvurusunu yapacak. Başvurusunu bir ÖSYM başvuru bürosuna gitmeden internet üzerinden tamamlayan adaylar, 90 TL olan başvuru ücretini de yine internet üzerinden ÖSYM'nin sitesinden yatırmalıdır. Ödemeyi yapan adaylar, 2018 lise KPSS'si için başvurusunu yapmış olacak. Başvurular 1 Ağustos 2018 23:59 saatine kadar alınacak.

Fotoğrafı,adresi ve diğer bilgileri güncel olmayan memur adayları mesai bitimine kadar (17:00) bir ÖSYM başvuru bürosuna giderek bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME SAYFASI

Başvuru ücretini ödemek isteyen adayların https://odeme.osym.gov.tr/ adresine girerek, kredi kartlı ödeme ile 90 TL olan başvuru ücretini ödemesi gerekmektedir.

2018 KPSS LİSE SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 Lise Kamu Personel Seçme Sınavı 7 Ekim 2018 günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde tek oturum halinde yapılacak. Sınava rekor başvurunun olması bekleniyor.

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU TARİHİ

Ön lisans mezunu adaylar için KPSS başvurusu ise 28 Ağustos 2018 Salı günü başlayacak.