2018 KPSS Lise Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihi

Kamu personeli olmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan Kamu Personeli Seçme Sınavı 2018 yılında lise, önlisans, lisans düzeyinden gerçekleşecek.

Peki 2018 yılında lise düzeyinden KPSS için başvurular ne zaman yapılacak, adaylar sınava ne zaman girecek? işte detaylar. Memur adaylarının en büyük amaclarından birisi KPSS'den yüksek puan alarak, merkezi atamayla mülakat derdi olmaksızın atanmaktır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı geçtiğimiz haftalarda yine ÖSYM resmi sitesinden açıklanmıştı.

2016 KPSS'de özellikle lise düzeyinden rekor başvuru gerçekleşmiş, fakat geçtiğimiz 2 yıl içerisinde beklenen kontenjan ayrılmamıştı. Önümüzdeki sene kamuya 100 binin üzerinde alım yapılması, bunların büyük bir bölümünün sözleşmeli personel statüsünde gerçekleşmesi bekleniyor. Her ne kadar talep edilen merkezi kadrolar için kontenjan müjdeleri gelmese de adaylar KPSS'den umudunu tam anlamıyla kesmiş değil. Öyle ki aylar öncesinden dershanelere yazılıp , kitaplara gömülen memur adayı sayısı hiç de az değil.

Peki 2018 yılında lise düzeyinden KPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak? 2018 KPSS (Lise) Başvurular 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Bu süreçte başvuru yapamayan adaylar için 9 Ağustos'ta bir günlük geç başvuru imkanı getirilecek. 2018 KPSS Lise sınav tarihiyse 7 Ekim 2018 olarak açıklandı. Sonuçlar 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Diğer düzeylerden (önlisans, lisans) KPSS başvuru ve sınav tarihlerine göz atmak istiyorsanız TIKLAYIN.