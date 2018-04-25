2018 KPSS Lise Başvuru, Sınav -Memur Alımı Tarihleri ile Sınav Konuları

Memur olmak isteyen lise mezunlarının büyük bir merakla beklediği 2018 KPSS için geri sayım devam ediyor.

Türkiye genelinde milyonlarca lise mezunu, memur olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına bu yıl girecek. Adaylar, Yıl sonunda yapılacak KPSS'den alacakları puan ile kamu kurumlarına yapılan memur personel alımlarına başvuru yapabilecek. Son yapılan KPSS lise düzeyi sınavına 3 buçuk milyona yakın kişi girmişti. Bu yıl yapılacak KPSS'ye ise 4 milyona yakın kişinin başvuru yapması bekleniyor.

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Lise mezunlarının gireceği Ortaöğretim KPSS, bu yıl 7 Ekim 2018 Pazar günü yapılacak. Bu sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup, bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınava girecek adayların hazırlıklarını hızlandırması gerekmektedir. İyi bir puan alarak memur olma şansınızı arttırmak için sınav hazırlıklarını sıklaştırmanız gerekmektedir.

KONU DAĞILIMI

Lise KPSS'sinde adaylara 120 soru yönlendiriliyor. Genel Kültür'den 60 ve Genel Yetenek'ten 60 olmak üzere adaylara toplamda yönlendirilecek 120 soru için 120 dakika süre tanınacak.

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI-30 SORU

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam,

Noktalama İşaretleri,

Ses, Sözcük ve Cümle Bilgisi,

Yazım Kuralları,

Anlatım Bozuklukları,

Sözel Mantık ve Akıl Yürütme.

MATEMATİK VE GEOMETRİ KONU DAĞILIMI- 30 SORU

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme ve Bölünebilme Kuralları,

EBOB-EKOK

Asal Çarpanlara Ayırma,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Eşitsizlikler,

Mutlak Değer,

Üslü Sayılar,

Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Oran-Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem ve Modüler Aritmetik,

Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık,

Sayısal Mantık.

Açılar,

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları, Alan ve Benzerlik,

Çokgenler ve Dörtgenler,

Çember ve Daire,

Analitik Geometri,

Katı Cisimler.

TARİH KONU DAĞILIMI-27 TARİH

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi,

İslamiyet Öncesi Kültür ve Medeniyeti,

İlk Müslüman Türk Devletleri,

Anadolu Selçuklu Devleti,

Osmanlı Devleti Kültür, Medeniyeti,

Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme ve Duraklama, Devirleri

Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemi,

I. ve II. Balkan Savaşları,

I. Dünya Savaşı,

Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi,

Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürk Dönemi Politikası,

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi.

COĞRAFYA KONU DAĞILIMI-18 SORU

Türkiye’nin Coğrafi Konumu,

Türkiye'de Yer Şekilleri,

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü,

Türkiye'de Nüfus, Yerleşme, Göç ve Ekonomik Coğrafya,

Coğrafi Bölgeler,

VATANDAŞLIK KONU DAĞILIMI-15 SORU

Hukukun Temel Kavramları ve Genel Esaslar,

Temel Hak ve Hürriyetler,

Yasama, Yürütme, Yargı,

Anayasal Gelişmeler,

İdare Hukuku,

Uluslararası Örgütler,

Güncel Bilgiler.

MEMUR ALIMLARI

KPSS puanı ile merkezi yerleştirme memur alımı tarihleri şu şekilde;

AÇIKTAN MEMUR ALIMLARI, KPSS HABERLERİ, KPSS SINAV SÜRECİ VE TÜM KAMU PERSONELİ HABERLERİNDEN HABERAR OLMAK İÇİN;

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