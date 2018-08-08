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2018 KPSS İle Atama Bekleyen Öğretmenleri Sevindiren Haber!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında 100 gün içinde 20 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı sözü, henüz KPSS 2018 sınavına girmiş öğretmen adayları arasında büyük heyecan uyandırdı. 2017'de KPSS'ye giren adayların yapılan 20 bin atama ile yaşadığı hayal kırıklığının bu yıl KPSS'ye girenler için yeni 20 bin atama haberi yüreklere su serpti.

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2018 KPSS İle Atama Bekleyen Öğretmenleri Sevindiren Haber!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında 100 gün içinde 20 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı sözü, henüz KPSS 2018 sınavına girmiş öğretmen adayları arasında büyük heyecan uyandırdı. 2017'de KPSS'ye giren adayların yapılan 20 bin atama ile yaşadığı hayal kırıklığının bu yıl KPSS'ye girenler için yeni 20 bin atama haberi yüreklere su serpti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:50
2018 KPSS İle Atama Bekleyen Öğretmenleri Sevindiren Haber!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Merkezi'nde açıkladığı 100 günlük icraat planı kapsamında 100 gün içinde 20 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı sözü, henüz KPSS 2018 sınavına girmiş öğretmen adayları arasında büyük heyecan uyandırdı. 2017'de KPSS'ye giren adayların yapılan 20 bin atama ile yaşadığı hayal kırıklığının bu yıl KPSS'ye girenler için yeni 20 bin atama haberi yüreklere su serpti.

2017 yılında sınava giren adayların atamalarının 2018 Temmuz ayı sonunda yapılması öğretmen adayları arasında büyük hayal kırıklığına neden oldu. Öğretmen adayları sürecin bundan sonra da bu şekilde devam edeceğinden endişe ederken 2018 KPSS sınavı yapılmasının hemen ardından açıklanan 100 günlük icraat panı kapsamında 100 gün içinde yapılacağı sözünün verilmesi ile umutları tekrar yeşertti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 08.08.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
Atama Bekleyen Öğretmenler2018 KPS
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