2018 KPSS GK-GY Sınav Giriş Yerleri Erişime Açıldı (ÖSYM AİS Girişi)

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığına yer verildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EĞİTİM BİLİMLERİ GİRİŞ YERLERİ

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA