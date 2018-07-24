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2018 KPSS GK-GY ile Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada KPSS soru ve cevaplarının erişime açıldığına yer verildi.

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2018 KPSS GK-GY ile Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada KPSS soru ve cevaplarının erişime açıldığına yer verildi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:12
2018 KPSS GK-GY ile Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları Yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS soru ve cevaplarının erişime açıldığına yer verildi.

Açıklama şu şekilde;

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarlarının Yayımlanması

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar,  10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara  sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular
Genel Kültür: Bulunmamaktadır.
Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Temel Soru Kitapçığı  ve Cevap Anahtarı (% 10)

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 22:53
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKPSSÖSYM
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KpsS sınavı 7 saat önce

Ya kardeşim neden %10 bunu anlamak mümkün değil amaç ne
Daha geçen ay Ösym min yaptığı bütün sınavlar ın tamamı yayınlanacak denilmedi mi

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Hasbinallah 5 saat önce

Bu ne saçmalık.Yahu bu ne ihmalkarlik.Netlerimi bilmeliyimki paem e başvuru yapabilirmym yapamzmym ona gore spora yazilak ya

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