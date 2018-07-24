2018 KPSS GK-GY ile Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları Yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada KPSS soru ve cevaplarının erişime açıldığına yer verildi.

Açıklama şu şekilde;

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarlarının Yayımlanması

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.



Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular

Genel Kültür: Bulunmamaktadır.

Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)



2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA