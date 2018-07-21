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2018 KPSS GK-GY -Alan Bilgisi Sınavı Saat Kaçta Başlıyor Kaçta Bitiyor? Kaç Dakika?

2018 KPSS Lisans düzeyi GY-GY ve alan bilgisi sınavları 22 Temmuz günü iki oturum olarak düzenlenecek. Peki KPSS saat kaçta başlayacak , kaçta bitecek? Sınavlar kaç dakika?

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2018 KPSS GK-GY -Alan Bilgisi Sınavı Saat Kaçta Başlıyor Kaçta Bitiyor? Kaç Dakika?

2018 KPSS Lisans düzeyi GY-GY ve alan bilgisi sınavları 22 Temmuz günü iki oturum olarak düzenlenecek. Peki KPSS saat kaçta başlayacak , kaçta bitecek? Sınavlar kaç dakika?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:08
2018 KPSS GK-GY -Alan Bilgisi Sınavı Saat Kaçta Başlıyor Kaçta Bitiyor? Kaç Dakika?

1 milyondan fazla adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği 2018 Lisans KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavları 22 Temmuz günü Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde düzenlenecek.

Lisans mezunu 1 milyondan fazla adayın başvuru yaptığı ve atamaya gerekli puanı almak için bu adayların katılacağı KPSS 22 Temmuz günü gerçekleştirielcek.

22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ve ayrı oturumlardan oluşacak sınavda saatler ve sınav süreleri şu şekilde;

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika.

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika.

TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ...

KPSSCAFE olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileriz..

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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