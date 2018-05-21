2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)

Kamu personeli seçme sınavına (2018 KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde son saatlere girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) daha önce yayımlanan Sınav takvimine göre 2018 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür oturumu 22 Temmuz 2018 saat 10.15'te , Eğitim Bilimleri aynı gün saat 14.45'te , Alan Bilgisi Sınavları 28 Temmuz ile 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖABT için belirlenen sınav tarihi 5 Ağustos 2018 oldu. 2018 KPSS Lisans için başvuru yapamayan adaylar 6 Haziran 2018 tarihinde geç başvuru yapabişlirler.

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak: