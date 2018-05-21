2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)

Kamu personeli seçme sınavına (2018 KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde son saatlere girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) daha önce yayımlanan Sınav takvimine göre 2018 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür oturumu 22 Temmuz 2018 saat 10.15'te , Eğitim Bilimleri aynı gün saat 14.45'te , Alan Bilgisi Sınavları 28 Temmuz ile 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.
ÖABT için belirlenen sınav tarihi 5 Ağustos 2018 oldu. 2018 KPSS Lisans için başvuru yapamayan adaylar 6 Haziran 2018 tarihinde geç başvuru yapabişlirler.
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak:
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018