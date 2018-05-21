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2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)

Kamu personeli seçme sınavına (2018 KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde son saatlere girildi.

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2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)

Kamu personeli seçme sınavına (2018 KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde son saatlere girildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:28
2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)

Kamu personeli seçme sınavına (2018 KPSS) Lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde son saatlere girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) daha önce yayımlanan Sınav takvimine göre 2018 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür oturumu 22 Temmuz 2018 saat 10.15'te , Eğitim Bilimleri aynı gün saat 14.45'te , Alan Bilgisi Sınavları 28 Temmuz ile 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖABT için belirlenen sınav tarihi 5 Ağustos 2018 oldu. 2018 KPSS Lisans için başvuru yapamayan adaylar 6 Haziran 2018 tarihinde geç başvuru yapabişlirler. 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından açıklanan tercih tarihleriyse aşağıdaki gibi olacak: 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
2018 Kpss2018 KPSS Lisans
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