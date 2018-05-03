2018 KPSS Başvuruları için Geri Sayım Başladı! (2018 KPSS Tercih ve Başvuru Tarihleri)

2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl lise, önlisans ve lisans düzeyinden gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM üzerinden başvurular ne zaman yapılacak? İşte Lise, Önlisans , Lisans KPSS başvuru tarihleri.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen , Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Öyle ki Lisans düzeyinden KPSS'ye girecek adaylar için başvuru süreci kısa süre sonra başlıyor. Lisans düzeyinden KPSS'ye girmek isteyen adaylar www.osym.gov.tr üzerinden Adaylar 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür - Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018 tarihinde, KPSS Lisans Alan Bilgisi 28 ile 29 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İşte 2018 KPSS Takvimi

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak:





2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

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