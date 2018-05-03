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2018 KPSS Başvuruları için Geri Sayım Başladı! (2018 KPSS Tercih ve Başvuru Tarihleri)

2018 KPSS Başvuru kılavuzu için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 2018 KPSS Lise ,Önlisans , Lisans başvuru ve tercih tarihleri.

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2018 KPSS Başvuruları için Geri Sayım Başladı! (2018 KPSS Tercih ve Başvuru Tarihleri)

2018 KPSS Başvuru kılavuzu için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 2018 KPSS Lise ,Önlisans , Lisans başvuru ve tercih tarihleri.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:19
2018 KPSS Başvuruları için Geri Sayım Başladı! (2018 KPSS Tercih ve Başvuru Tarihleri)

2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl lise, önlisans ve lisans düzeyinden gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM üzerinden başvurular ne zaman yapılacak? İşte Lise, Önlisans , Lisans KPSS başvuru tarihleri.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen , Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Öyle ki Lisans düzeyinden KPSS'ye girecek adaylar için başvuru süreci kısa süre sonra başlıyor. Lisans düzeyinden KPSS'ye girmek isteyen adaylar www.osym.gov.tr üzerinden  Adaylar 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklar.  KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür - Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018 tarihinde, KPSS Lisans Alan Bilgisi 28 ile 29 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.  

İşte 2018 KPSS Takvimi 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

  • ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak: 


2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 12:14
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