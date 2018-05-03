2018 KPSS Başvuruları için Geri Sayım Başladı! (2018 KPSS Tercih ve Başvuru Tarihleri)

2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl lise, önlisans ve lisans düzeyinden gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM üzerinden başvurular ne zaman yapılacak? İşte Lise, Önlisans , Lisans KPSS başvuru tarihleri.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen , Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Öyle ki Lisans düzeyinden KPSS'ye girecek adaylar için başvuru süreci kısa süre sonra başlıyor. Lisans düzeyinden KPSS'ye girmek isteyen adaylar www.osym.gov.tr üzerinden Adaylar 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür - Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018 tarihinde, KPSS Lisans Alan Bilgisi 28 ile 29 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İşte 2018 KPSS Takvimi
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
- ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.
Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak:
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018
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