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2018 KPSS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Başvuruları Başladı)

ÖSYM'den son dakika KPSS açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans düzeyi başvurularının başladığı belirtildi.

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2018 KPSS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Başvuruları Başladı)

ÖSYM'den son dakika KPSS açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans düzeyi başvurularının başladığı belirtildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:45
2018 KPSS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Başvuruları Başladı)

ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS başvurularının başladığı belirtildi.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvuruları Alınacak

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde,  22 Temmuz 2018, 28 Temmuz 2018 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos 2018 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır.  Adayların tümü, 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları,  10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Kılavuzu, aşağıda yer alan linkten adayların erişimine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 09:53
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