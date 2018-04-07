Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında

2018 yılı jandarma uzman erbaş alımlarında son durum ne? Yeni uzman erbaş alımları olacak mı? Uzman erbaş alımları ne zaman olacak? Lojistijk ve Havacılık branşı uzman erbaş alımları ne zaman?

banner396

2018 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında

2018 yılı jandarma uzman erbaş alımlarında son durum ne? Yeni uzman erbaş alımları olacak mı? Uzman erbaş alımları ne zaman olacak? Lojistijk ve Havacılık branşı uzman erbaş alımları ne zaman?

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:35
2018 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında

On binlerce ilkokul ve lise mezunu aday, Jandarma Genel Komutanlığının yeni dönem uzman erbaş alımlarını bekliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, her yıl en az ilkokul mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımları yapıyor. Ancak bu yıl hala uzman erbaş alımı için bir ilan yayımlanmadı. İlan bekleyen on binlerce aday ise Kpsscafe.com.tr 'ye ilanın ne zaman yayımlanacağı sorusunu sürekli olarak yönlendiriyor. biz de ilanı bekleyen adayları bilgilendirme adına bu haberimizi kaleme aldık.

YENİ UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?

Bilindiği üzere jandarma uzman erbaş alımında terhis şartı geçtiğimiz yıl kaldırıldı ve yaş haddi esnetildi. Bu düzenlemenin ardından yapılan ilk uzman erbaş alımına yoğun ilgi olmuş, öyle ki başvuru yoğunluğundan dolayı adaylar tek seferde mülakata alınmamıştı. Komando branşına yapılan uzman erbaş alımına başvuru yapan adaylar, 2018 sonuna kadar mülakatlara kısım kısım gidecek. (2017/10 komando uzman erbaş mülakat tarihiniz için https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTS_Aday/Aday.aspx adresine gidin ve sol taraf alt kısımdaki sorgulama ekranından mülakata gireceğiniz dönemi öğrenin.)

Uzman erbaş alımına bu kadar başvuru olması, alınacak personeller ile 2018 yılında bir daha uzman erbaş alımı olmayacağı iddialarını akıllara getiriyor. Öte yandan bu iddialar sosyal medya üzerinde de dolaşıyor. Ancak bu iddia doğru değildir. Bu yıl komando uzman branşına alım olmayacak. Ancak lojistik ve havacılık ile diğer sınıflara uzman erbaş alımları olacak.

Lojistik ve havacılık branşlarına geçtiğimiz yıl Temmuz-Ağustos döneminde alım olmuştu. Yine bu yıl da bu dönemde alım olması bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Uzman erbaş alımlarını bekleyen adaylar, aşağıdaki yorum kısmından talep ve düşüncelerini paylaşıyor..

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA -  KPSSCAFE ÖZEL HABERİDİR.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Uzman Erbaş AlımıJandarma Uzman Erbaş AlımıUzman Erbaş Alımı Ne ZamanKomando Uzman ErbaşUzman Erbaş Mülakat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 1 saat önce

alımlar daha erken olsun. Çok beklettiler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
emre 59 dakika önce

en az ilkokul mezunu olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
sedef 57 dakika önce

neden bayan alımı olmuyo ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsmail 56 dakika önce

1999 11 ayının alımlarıolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Jöh 53 dakika önce

19 YASİNDA LİSE MEZUNUYUM HER NE HİKMETSE HİCBİR ALİMDA BİZE SANS VERİLMİYOR ASKERLİK SARTİ OLUYOR O OLMASA YAS SARTİ OLUYOR BİZDE BU VATANİN EVLADI OLARAK VAZİFEYE HAZİRİZ.Msu için başvuru yaptık bugün uzman alımı var desinler koşa koşa giderim bu vatana can feda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bilal 50 dakika önce

Alımlar daha çabuk olsa daha iyi olur kimse bir açıklama yapmıyor bir sürü insan bunu bekliyor 5aydir bekliyorum daha bı sonuç yok ustadim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 50 dakika önce

Askerlik sartsiz olsun lutfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Metehan 49 dakika önce

Peki askerlik ve yaş şartı ne olur? Askerlik ister mi yaş 25 mi yine ??? Yaş şartı esnetilsin askerlik şartı istemesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Maliye'ye 1000 Memur Alımı Resmi Gazete'de-İşte Alım Yapılacak Pozisyon ve Şartlar
Maliye'ye 1000 Memur Alımı Resmi Gazete'de-İşte Alım Yapılacak Pozisyon ve Şartlar
Adalet Bakanlığı ve CTE 2018 Kamu Personeli Alımı KPSS'den Önce mi Yoksa Sonra mı Olacak?
Adalet Bakanlığı ve CTE 2018 Kamu Personeli Alımı KPSS'den Önce mi Yoksa Sonra mı Olacak?
2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı
2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim