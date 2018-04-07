2018 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında

On binlerce ilkokul ve lise mezunu aday, Jandarma Genel Komutanlığının yeni dönem uzman erbaş alımlarını bekliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, her yıl en az ilkokul mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımları yapıyor. Ancak bu yıl hala uzman erbaş alımı için bir ilan yayımlanmadı. İlan bekleyen on binlerce aday ise Kpsscafe.com.tr 'ye ilanın ne zaman yayımlanacağı sorusunu sürekli olarak yönlendiriyor. biz de ilanı bekleyen adayları bilgilendirme adına bu haberimizi kaleme aldık.

YENİ UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?

Bilindiği üzere jandarma uzman erbaş alımında terhis şartı geçtiğimiz yıl kaldırıldı ve yaş haddi esnetildi. Bu düzenlemenin ardından yapılan ilk uzman erbaş alımına yoğun ilgi olmuş, öyle ki başvuru yoğunluğundan dolayı adaylar tek seferde mülakata alınmamıştı. Komando branşına yapılan uzman erbaş alımına başvuru yapan adaylar, 2018 sonuna kadar mülakatlara kısım kısım gidecek. (2017/10 komando uzman erbaş mülakat tarihiniz için https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTS_Aday/Aday.aspx adresine gidin ve sol taraf alt kısımdaki sorgulama ekranından mülakata gireceğiniz dönemi öğrenin.)

Uzman erbaş alımına bu kadar başvuru olması, alınacak personeller ile 2018 yılında bir daha uzman erbaş alımı olmayacağı iddialarını akıllara getiriyor. Öte yandan bu iddialar sosyal medya üzerinde de dolaşıyor. Ancak bu iddia doğru değildir. Bu yıl komando uzman branşına alım olmayacak. Ancak lojistik ve havacılık ile diğer sınıflara uzman erbaş alımları olacak.

Lojistik ve havacılık branşlarına geçtiğimiz yıl Temmuz-Ağustos döneminde alım olmuştu. Yine bu yıl da bu dönemde alım olması bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Uzman erbaş alımlarını bekleyen adaylar, aşağıdaki yorum kısmından talep ve düşüncelerini paylaşıyor..

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - KPSSCAFE ÖZEL HABERİDİR.