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2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı

Belediyelerin itfaiye eri alımları için geri sayım uzun süredir devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yönetmelikte yapılan değişiklik ile alımları mahalli idareler tarafından mülakat ile yapılacak itfaiye eri alımları neden hala yapılmadı?

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2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı

Belediyelerin itfaiye eri alımları için geri sayım uzun süredir devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yönetmelikte yapılan değişiklik ile alımları mahalli idareler tarafından mülakat ile yapılacak itfaiye eri alımları neden hala yapılmadı?

06 Nisan 2018 Cuma 18:04
2018 İtfaiye Eri Alım İlanları Bekleniyor-İşte İtfaiye Eri Maaşı

Merkezi yerleştirme ile yapılan itfaiye eri alımları mahalli idarelere verildi ve artık mülakat ile itfaiye eri alımı yapılacağı bildirildi. Bunun ardından yeni ilanlar beklenirken belediyeler bu konudaki sessizliğini hala koruyor.

On binlerce aday itfaiye eri alımlarını beklerken belediyelerin bu yavaş işleyişi tepkilere neden oluyor. Belediyelerin artık ilanlarını yayımlamaları gerekmektedir. 

İtfaiye eri alımında istenen şartlar ise şu şekilde;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Kamu haklarından mahrum olmaması,
  • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,
  • İlanda belirtilecek KPSS puanını almış olmak,
  • 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesindeki genel şartları taşıyor olmak,
  • 30 yaşını aşmamış olmak,
  • Sağlık açısından kapalı alan, dar alan, yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması,
  • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Ek ödemeler hariç itfaiye eri maaşları şu şekilde;

2018 İtfaiye Eri Maaşı: 2600 Türk Lirası

2018 İtfaiye Çavuşu Maaşı: 2680 Türk Lirası

2018 İtfaiye Başçavuş Maaşı: 2750 Türk Lirası

2018 İtfaiye Amiri Maaşı: 2950 Türk Lirası

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