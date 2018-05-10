2018'in İlk İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı-Peki Yeni Alımlar Ne Zaman? İşte KPSS Şartı

On binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği 2018 yılı itfaiye eri alımı için ilk ilan yayımlandı.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Zabıa ve İtfaiye eri alımının artık merkezi atama yöntemi ile değil Mahalli İdareler tarafından mülakat yöntemi ile yapılacağı bildirildi. Bu düzenlemenin ardından on binlerce aday Zabıta memuru ve itfaiye eri alımını beklemeye başladı. Zabıta eri alımı için bugüne kadar 2 ilan yayımlanırken bugün yayımlanan ilan ile 2018 yılının ilk itfaiye eri alımı yapılacak.

Gece saatlerinde DPB'de yayımlanan ilanda Söğüt Belediyesi 1 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Ancak yayımlanan ilanda itfaiye eri alımının lisans mezunu adaylar arasından yapılacağı belirtildi.

LİSE MEZUNU ALIM OLMAYACAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile itfaiye eri alımının en az lise mezunu adaylar arasından yapılacağı bildirildi. Ancak yayımlanan ilk ilanda 4 yıllık mezunlar arasından alım yapılacağına yer verildi. Bunun ardından lise ve önlisans mezunu adaylar kendi eğitim düzeyinden alım olup olmayacağını araştırmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni itfaiye eri alımında lise ve önlisans mezunlarna da kadro ayrılacak.

KPSS ŞARTI

Alımlarda KPSS puan sınırı Mahalli İdareler tarafından belirlenecek. İlk ilanda KPSS puan sınırı 60 olarak açıklandı. İlanda diğer şartlar ise şu şekilde açıklandı:

YENİ İLANLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Zabıta ve İtfaiye Eri alımı için ilk ilanın ardındna yeni ilanların da önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. İlanlar yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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