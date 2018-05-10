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2018'in İlk İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı-Peki Yeni Alımlar Ne Zaman? İşte KPSS Şartı

İtfaiye eri alımı için 2018'de ilk ilan yayımlandı. Yayımlanan ilk ilanda alımların KPSS 60 şartı ile yapılacağı bildirildi. Peki lise mezunu alım olacak mı? Yeni itfaiye eri alımı ne zaman olacak?

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2018'in İlk İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı-Peki Yeni Alımlar Ne Zaman? İşte KPSS Şartı

İtfaiye eri alımı için 2018'de ilk ilan yayımlandı. Yayımlanan ilk ilanda alımların KPSS 60 şartı ile yapılacağı bildirildi. Peki lise mezunu alım olacak mı? Yeni itfaiye eri alımı ne zaman olacak?

10 Mayıs 2018 Perşembe 12:12
2018'in İlk İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı-Peki Yeni Alımlar Ne Zaman? İşte KPSS Şartı

On binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği 2018 yılı itfaiye eri alımı için ilk ilan yayımlandı.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Zabıa ve İtfaiye eri alımının artık merkezi atama yöntemi ile değil Mahalli İdareler tarafından mülakat yöntemi ile yapılacağı bildirildi. Bu düzenlemenin ardından on binlerce aday Zabıta memuru ve itfaiye eri alımını beklemeye başladı. Zabıta eri alımı için bugüne kadar 2 ilan yayımlanırken bugün yayımlanan ilan ile 2018 yılının ilk itfaiye eri alımı yapılacak.

Gece saatlerinde DPB'de yayımlanan ilanda Söğüt Belediyesi 1 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Ancak yayımlanan ilanda itfaiye eri alımının lisans mezunu adaylar arasından yapılacağı belirtildi.

LİSE MEZUNU ALIM OLMAYACAK MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile itfaiye eri alımının en az lise mezunu adaylar arasından yapılacağı bildirildi. Ancak yayımlanan ilk ilanda 4 yıllık mezunlar arasından  alım yapılacağına yer verildi. Bunun ardından lise ve önlisans mezunu adaylar kendi eğitim düzeyinden alım olup olmayacağını araştırmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni itfaiye eri alımında lise ve önlisans mezunlarna da kadro ayrılacak.

KPSS ŞARTI

Alımlarda KPSS puan sınırı Mahalli İdareler tarafından belirlenecek. İlk ilanda KPSS puan sınırı 60 olarak açıklandı. İlanda diğer şartlar ise şu şekilde açıklandı:

YENİ İLANLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Zabıta ve İtfaiye Eri alımı için ilk ilanın ardındna yeni ilanların da önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. İlanlar yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Söğüt Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alacak
Söğüt Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alacak
Son Güncelleme: 10.05.2018 12:31
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KPSSMahalli IdarelerMemur AlımıZabıta AlımıItfaiye Eri Alımı
Yorumlar
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Ahmet 2 saat önce

Allah belâlarını versin bu insanlar boş yere mı itfaiyecilik bölümünü okuyor madem bu bölümden alım yapmayacaksın açma kardeşim bu bölümü

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milyonlarca işsiz işbekliyor alımlar 1 ,2 2 saat önce

Bu dalga gecmek bence

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Önemsiz...... 55 dakika önce

Dedem yaşındakileri emekli edin de;gençlerin yolunu açın!Şu yaş sorununu da çözün ALLAH RIZASI İÇİN!Neden hiç haberleşme (elk. haberleşme) mezunu alım yapılmiyi? Yapılmayacaksa eğer;bu bölüm de kapatılsın....

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