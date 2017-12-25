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2018'de Üniversitelere En Az Lise Mezunu 11 Bin Kamu Personel Alımı Yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım önceki yaptığı açıklamada 2018'de üniversitelere 11 bin memur alımı yapılacağını söyledi. Peki, hangi pozisyonlara memur alımı yapılacak?

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2018'de Üniversitelere En Az Lise Mezunu 11 Bin Kamu Personel Alımı Yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım önceki yaptığı açıklamada 2018'de üniversitelere 11 bin memur alımı yapılacağını söyledi. Peki, hangi pozisyonlara memur alımı yapılacak?

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:52
2018'de Üniversitelere En Az Lise Mezunu 11 Bin Kamu Personel Alımı Yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada kamuya personel alımına değindi ve Üniversitelere 11 bin personel alımı yapılacaını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada Üniversitelere 7 bin personel ve 4 bin akademik personel alımı yapılacağını dile getirdi.

Üniversitelere yapılan personel alımlarında genel olarak lise mezunu sağlık personeli ve büro personeli alımı yapılıyor. Yapılan alımlar en az lise mezunları arasından yapılmakta olup sağlık personelleri için bazı pozisyonlarda tecrübe şartı aranır.

Başbakan'ın Açıklaması Şu Şekilde;

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada kamuya personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

“2018’de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin, Adalet Bakanlığı’na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim ‘AK Parti’ye muhalefet edeyim’ diye Türkiye’ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye’ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir.”

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

başbakan Yıldırım'ın açıklamasında belirttiği personel alımları 2018 yılı itibariyle yayımlanmaya başlayacak. İlanlar yayımlandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz
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Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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