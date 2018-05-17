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2018'de PÖH Alımı Olacak mı? İşte PÖH İçin Açıklamanın Geleceği Kritik Tarih

Yeni dönem Polis Özel Harekat alımını bekleyen adaylar, bu konuda herhangi bir açıklamanın gelmemesine büyük tepki gösteriyor. Askerlik şartsız, KPSS'siz ve lise mezunu alım bekleyen adaylar, şimdi de PÖH alımı açıklaması için kritik tarihe odaklandı.

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2018'de PÖH Alımı Olacak mı? İşte PÖH İçin Açıklamanın Geleceği Kritik Tarih

Yeni dönem Polis Özel Harekat alımını bekleyen adaylar, bu konuda herhangi bir açıklamanın gelmemesine büyük tepki gösteriyor. Askerlik şartsız, KPSS'siz ve lise mezunu alım bekleyen adaylar, şimdi de PÖH alımı açıklaması için kritik tarihe odaklandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:07
2018'de PÖH Alımı Olacak mı? İşte PÖH İçin Açıklamanın Geleceği Kritik Tarih

19. dönem POMEM'de eğitime giden PÖH'ler mezun oluyor.

2016 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Polis Özel Harekat alımında eğitim seviyesi liseye düşürülmüştü. Lise mezunları tarafından büyük sevinçle karşılanan bu düzenlemenin ardından askerlik şartı da kaldırılmıştı. Askerlik şartının da kaldırılması ile birlikte 10 binlik PÖH alımına toplamda 280 binden fazla kişi başvuru yapmış, mülakat aşamaları sonrası 280 bin kişiden 10 bini PÖH olmak için eğitim merkezlerine alındı.

İLK PÖH'LER ARALIK'TA MEZUN OLDU

Lisans mezunu olan ve askerliğini yapmış olan PÖH'ler, 7 Aralık günü PÖH eğitim merkezlerinden mezun oldu ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. 

SON PÖH'LER TEMMUZ'DA MEZUN OLACAK

Bu mezunların ardından lise mezunu olan ve askerliğini yapmamış olan adaylar mezun olacak. 19. dönem POMEM 10 bin PÖH alımının son mezunları olan Özel Harekat Polisleri, Temmuz ayının son günlerinde okullarını bitirip EGM bünyesine katılacak.

YENİ ALIM AÇIKLAMASI İÇİN KRİTİK TARİH

Yeni dönem PÖH alımı hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama gelir mi bilinmez ama, 19. dönem PÖH'lerin mezun olması sonrası PÖH eğitim merkezleri boşalacak. EGM'nin de ihtiyaç doğrultusunda PÖH alımı yapması bekleniyor. PÖH alımı için de önemli açıklama, Temmuz ayında yapılacak PÖH mezuniyet töreninde gelmesi bekleniyor.

500 BİNE YAKIN ADAY PÖH ALIMI AÇIKLAMASI BEKLİYOR

Yeni polis özel harekat alımını bekleyen adaylar, 19. dönemde olduğu gibi lise mezunu KPSS'siz PÖH alımı bekliyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konudaki düşünce talep ve görüşlerinizi yazabilir, PÖH alımını bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Süleyman 1 saat önce

İnşAllah bakalım

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Ender 1 saat önce

Sayın bakanım bu kadar kpss li alım açıklanırken poh açıklamasında bekliyoruz lütfen bu kadar insanı görmezden gelmeyin vatan sevdası kpss ile değil gonul ve yürek ile seçilmelidir saygılarımla

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Aykut yeşil 1 saat önce

Sabırsızlıkla bekliyoruz

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Mūcahid 1 saat önce

Bu şartlarda bekliyoruz

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Celal 1 saat önce

2018 yılı içerisinde pöh alımı olmasını istiyoruz KPSS şartı olmadan yaş sınırı 30 olmasını istiyoruz

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Muhammed çeçan 1 saat önce

InşAllah poh oluruz başvuru tam olarak ne zaman

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Cihat 1 saat önce

Aralıkta mezun olacaklar ne temmuzu prim yapmak için haber yapmayın.
Madem bu kadar konuyla ilgileniyorsunuz Sayım Süleyman Soylu'ya doğrudan sorun

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Serkan 58 dakika önce

Sayın bakanım lütfen lütfen Kpss düşürülşün artık baraj dan geçemeyenler e de şans verilsin

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