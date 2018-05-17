2018'de PÖH Alımı Olacak mı? İşte PÖH İçin Açıklamanın Geleceği Kritik Tarih

19. dönem POMEM'de eğitime giden PÖH'ler mezun oluyor.

2016 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Polis Özel Harekat alımında eğitim seviyesi liseye düşürülmüştü. Lise mezunları tarafından büyük sevinçle karşılanan bu düzenlemenin ardından askerlik şartı da kaldırılmıştı. Askerlik şartının da kaldırılması ile birlikte 10 binlik PÖH alımına toplamda 280 binden fazla kişi başvuru yapmış, mülakat aşamaları sonrası 280 bin kişiden 10 bini PÖH olmak için eğitim merkezlerine alındı.

İLK PÖH'LER ARALIK'TA MEZUN OLDU

Lisans mezunu olan ve askerliğini yapmış olan PÖH'ler, 7 Aralık günü PÖH eğitim merkezlerinden mezun oldu ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

SON PÖH'LER TEMMUZ'DA MEZUN OLACAK

Bu mezunların ardından lise mezunu olan ve askerliğini yapmamış olan adaylar mezun olacak. 19. dönem POMEM 10 bin PÖH alımının son mezunları olan Özel Harekat Polisleri, Temmuz ayının son günlerinde okullarını bitirip EGM bünyesine katılacak.

YENİ ALIM AÇIKLAMASI İÇİN KRİTİK TARİH

Yeni dönem PÖH alımı hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama gelir mi bilinmez ama, 19. dönem PÖH'lerin mezun olması sonrası PÖH eğitim merkezleri boşalacak. EGM'nin de ihtiyaç doğrultusunda PÖH alımı yapması bekleniyor. PÖH alımı için de önemli açıklama, Temmuz ayında yapılacak PÖH mezuniyet töreninde gelmesi bekleniyor.

500 BİNE YAKIN ADAY PÖH ALIMI AÇIKLAMASI BEKLİYOR

Yeni polis özel harekat alımını bekleyen adaylar, 19. dönemde olduğu gibi lise mezunu KPSS'siz PÖH alımı bekliyor. Siz de aşağıdaki yorum kısmından bu konudaki düşünce talep ve görüşlerinizi yazabilir, PÖH alımını bekleyen diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

PÖH ALIMI HAKKINDA YENİ GELİŞMELERDNE HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER