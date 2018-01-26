2018'de Kaç İnfaz Koruma Memuru Alımı Olacak? KPSS ve Yaş Şartı Esnetilecek mi? (İşte Şartlar)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2018 yılında binlerce infaz koruma memuru alımı yapacak.

Adalet Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bütçe tasarısına göre 2018 yılında Bakanlık ile CTE'ye en az lise mezunu adaylar arasından 10 bin yardımcı personel alımı yapılacağı bildirildi. Yardımcı personel alımının büyük bir bölümü infaz koruma memuru ve zabıt katibi olarak yapılması bekleniyor. Önceki yıl yapılan alıma bakıldığında bu yıl infaz koruma memuru olarak 4 binden fazla personelin alınması bekleniyor. İnfaz koruma memuru alımının kesinleşmesi ile adaylar ilanarın ne zaman yayımlanacağını, başvuru şartlarının ne olacağını ve başvuru şartlarının esnetilip esnetilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Geçen Yıl Kaç İKM Alınmıştı?

2017 yılında CTE'ye en az lise mezunu adaylar arasından 3 bin 222 infaz koruma memuru alımı yapılmıştı. Öte yandan OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile 2016 yılı sonunda 4 bin İKM kadro ihdasıolmuştu. Bu alım ise uzman erbaşlığı bırakan adaylar arasından yapılmıştı. Yeni yılda da bu şekilde böyle bir alım olup olmayacağı henüz belli değil.

2018 Yılında Kaç Alım Olacak?

2018 yılında infaz koruma memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 4 binden fazla İKM alımı yapılması bekleniyor.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

CTE 'nin yeni İKM alım ilanının Şubat-Mart döneminde yayımlanması bekleniyor.

Başvuru Şartları

# Türk Vatandaşı olmak,

# Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

# Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

# Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

# Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

# Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

# Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak.

# Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

# Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

# Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

Başvuru Şartları Esnetilecek mi?

Binlerce aday, yeni dönem İKM alımında KPSS ve yaş şartının esnetilmesini istiyor. Ancak Adalet Bakanlığının ve CTE'nin bu konuda henüz bir çalışması yok.

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