2018'de Güvenlik Korucusu Alımı Yapılacak-İşte Şartlar (Astsubay Olma Şansı)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda İçişleri Bakanlığına personel alımı ile ilgili önemli bilgilere ve açıklamalara yer verdi.

Bakan soylu yaptığı açıklamada yeni polis ve bekçi alımlarına değinirken yeni korucu alımlarının da olacağını duyurdu.

Bakan'ın korucu alımı olacağı ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Korucularımızın yaş ortalaması 42'ydi, 18 bin 480 korucuyu çok iyi şartlarda emekli ettik. 21 bin 716 korucu alarak ortalama yaşı 32'ye düşürdük. Şimdi aynı sistemi bir daha yapacağız. Emekli olmak isteyen korucuları aynı şartlarla emekli edip yerlerine yeni korucularla tahkim edeceğiz. Birtakım başka özlük haklarda verdik."

KORUCU ALIMLARI NASIL OLUYOR?

Güvenlik korucular, güvenlik personeli ihtiyacı doğrultusunda yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl birçok Valilik, korucu alımı yaparken alımlar bu yıl da devam edecek. Korucu alımları için ilanlar Valilik resmi internet sayfasında yayımlanmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz yıl yapılan korucu alım ilanına göz attığımızda şartların şu şekilde olduğunu görüyoruz:

T.C. Vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

40 yaşından büyük olmamak,

Okuryazar olmak,

Kamu haklarından mahkum bulunmamak,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Halihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

Siyasi parti üyesi olmamak,

13-Köy Muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

SPOR VE SÖZLÜ MÜLAKAT VAR

Başvuru yapan adaylar önce spor, daha sonra ise sözlü mülakata alınmaktadır.

BU YIL ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

Geçtiğimzi yıl güvenlik korucusu alımları Temmuz ayında olmuştu. Ancak Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda birçok İlin valisi ile güvenlik toplantıları gerçekleştirdi. Bu toplantılarda personel eksikleri de gündeme geldi. Ciddi güvenlik personelil eksiğinin olması nedeniyle bu yıl alımların daha erken yapılması bekleniyor.

ASTSUBAY OLMA ŞANSI VAR

Güvenlik korucuları, belirli bir müddet çalıştıktan sonra gerekli şartları taşıdıkları durumda astsubaylığa geçebiliryor. Şimdiye kadar 400 korucu astsubay oldu. Hedef bu sayısı 5 bine çıkarmakta.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından korucu alımı yapılmasını istediğiniz İli ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

İLANLAR YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER