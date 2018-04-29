2018 Bayan-Erkek Lise Mezunu Polis Alımı İçin Geri Sayım Sona Eriyor

Lise mezunu polis alımı için geri sayım sona eriyor.

On binlerce adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği Polis Meslek Yüksek Okulu 2018 yılı polis memuru alımı için geri sayımda son günlere girilidi. Her yıl yapılan polis memuru alımı için Polis Akademisi bu yıl da ilana çıkacak. Yayımlanacak yeni ilan ile en az 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. Alım lise mezunu adaylar arasından yapılacak.

ALIM NASIL OLACAK?

İlana başvuru yapmak isteyen adayların YKS'ye başvurmuş olması gerekmektedir. YKS'de TYT oturumunda adaylar, alacakları puanla mülakatlara çağrılacak. Her yıl yapılan alımlarda mülakat süreçleri Üniversiteye giriş sınavının ilk oturumunun ardından yapılmaktadır. Ancak bu yıl Üniversiteye giriş sınavlarında değişiklik yapıldı. Değişikliğin yapılmasının ardından bu yıl polis alımlarında TYT puanı esas alınacak. Ancak TYT taban puanın kaç olacağı henüz belli değil. Adaylar, önümüzdeki günlerde yayımlanacak PMYO tercih kılavuzunda belirtilen taban puanları geçmek durumundalar. Taban puanı geçtikten sonra PMYO'lara polis alımı için başvuru yapabileceksiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

2018 PMYO başvuru şartları şu şekilde olacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

ÖSYM tarafından yapılacak TYT'de belirtilecek baraj puanı aşmak. (Baraj başvuru kılavuzunun yayımlanması ile belli olacak.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Boy ölçüsü, Erkeklerde en az 167 cm, bayanlarda 162 cm olacak ve beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

Adli sicil kaydı olmaması,

Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2018 PMYO polis alımı başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. YKS 30 Haziran 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak. Kılavuz geçtiğimiz yıl Mayıs'ın ilk günlerinde yayımlanmıştı. Bu yıl da yine aynı şekilde kılavuzun Mayıs'ın ilk ya da ikinci haftası yayımlanması bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Polis alımı hakkındaki talep ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

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