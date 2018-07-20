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2010 KPSS Sorularını Çalanlar Ceza Aldı Ama Mağdurlar Hala Çözüm Bekliyor

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2010 KPSS davasında karar verildi ve 2 sanığa ceza verildi.

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2010 KPSS Sorularını Çalanlar Ceza Aldı Ama Mağdurlar Hala Çözüm Bekliyor

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2010 KPSS davasında karar verildi ve 2 sanığa ceza verildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:48
2010 KPSS Sorularını Çalanlar Ceza Aldı Ama Mağdurlar Hala Çözüm Bekliyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2010'da yılında Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan 2 ayrı davada 2 sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı olarak görülmekte olan dava duruşmalara, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K. ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü FETÖ ile iltisaklarının olmadığını ve KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediklerini öne sürerek mahkemeden beraat talebinde bulundu.

İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

2010 KPSS sorularını çalanlar ceza aldı ama KPSS mağdurlarının sorunu çözülmedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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